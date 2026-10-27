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„Ne nyúlj hozzám!” – váratlan konfliktus robbant ki az Aranylabda-gálán

marco rubio

Lemondhatták Orbán Anita washingtoni találkozóját, Marco Rubio inkább Trumppal utazik Texasba

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Váratlan fordulat történt a magyar külügyminiszter washingtoni látogatása előtt: Marco Rubio amerikai külügyminiszter friss hivatalos programjából eltűnt a korábban betervezett találkozó. Orbán Anita hétfőn még arról számolt be, hogy kedden amerikai kollégájával tárgyal, az új menetrend szerint azonban Rubio Donald Trump elnökkel Texasba utazik.
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marco rubiodonald trumpwashingtonlemondástalálkozóOrbán Anita

Orbán Anita hétfőn jelentette be, hogy október 27-én Washingtonban egyeztet Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A találkozó az amerikai külügyminisztérium előzetes heti programjában is szerepelt, a hétfő este nyilvánosságra hozott napi menetrendből azonban már hiányzik. A történtekre Deák Dániel politikai elemző is felhívta a figyelmet közösségi oldalán.

Úgy tűnik, Orbán Anita ma mégsem tárgyal Rubioval, hiszen az amerikai külügyminiszter ma Donald Trump elnök texasi útjához csatlakozik (Forrás: Facebook/Deák Dániel)
Úgy tűnik, Orbán Anita ma mégsem tárgyal Rubioval, hiszen az amerikai külügyminiszter ma Donald Trump elnök texasi útjához csatlakozik (Forrás: Facebook/Deák Dániel)

Orbán Anita helyett Donald Trumppal tölti a napot Marco Rubio

Az amerikai külügyminisztérium korábban közzétett heti tervezetében még az szerepelt, hogy Rubio kedden a washingtoni külügyminisztériumban fogadja magyar kollégáját. 

A frissített napi programban viszont már nem található meg ez a találkozó. A hivatalos tájékoztatás szerint az amerikai külügyminiszter Donald Trump elnök texasi útjához csatlakozik. 

Az elnök Corpus Christiben és Lubbockban is programokon vesz részt. 

A fejleményre Szűcs Gábor is reagált Facebook-oldalán.

Úgy tűnik, az amerikai külügyminiszter lemondta a találkozóját a magyar kollégájával!”

 – írta, majd hozzátette:

Marco Rubio, gondolom, nem tartotta magát eléggé »kőprofinak« Orbán Anitához…”

Deák Dániel a történteket Orbán Viktor lehetséges ENSZ-főtitkári jelölésével is összefüggésbe hozta. Felidézte, hogy a The Wall Street Journal értesülései szerint az amerikai kormányzat támogatná a volt magyar miniszterelnök jelölését, és az elképzeléshez Oroszország, valamint Kína is csatlakozhatna. Az elemző felvetette, vajon Washingtonban azért nem kívánnak-e most Orbán Anitával egyeztetni, mert egyelőre nem szeretnék megosztani vele az Orbán Viktorral kapcsolatos terveiket. A két fejlemény közötti összefüggés egyelőre feltételezés.

A történtekkel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a Külügyminisztériumnak, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

 

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