Lemondhatták Orbán Anita washingtoni találkozóját, Marco Rubio inkább Trumppal utazik Texasba

Orbán Anita hétfőn jelentette be, hogy október 27-én Washingtonban egyeztet Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A találkozó az amerikai külügyminisztérium előzetes heti programjában is szerepelt, a hétfő este nyilvánosságra hozott napi menetrendből azonban már hiányzik. A történtekre Deák Dániel politikai elemző is felhívta a figyelmet közösségi oldalán.
Orbán Anita helyett Donald Trumppal tölti a napot Marco Rubio
Az amerikai külügyminisztérium korábban közzétett heti tervezetében még az szerepelt, hogy Rubio kedden a washingtoni külügyminisztériumban fogadja magyar kollégáját.
A frissített napi programban viszont már nem található meg ez a találkozó. A hivatalos tájékoztatás szerint az amerikai külügyminiszter Donald Trump elnök texasi útjához csatlakozik.
Az elnök Corpus Christiben és Lubbockban is programokon vesz részt.
A fejleményre Szűcs Gábor is reagált Facebook-oldalán.
Úgy tűnik, az amerikai külügyminiszter lemondta a találkozóját a magyar kollégájával!”
– írta, majd hozzátette:
Marco Rubio, gondolom, nem tartotta magát eléggé »kőprofinak« Orbán Anitához…”
Deák Dániel a történteket Orbán Viktor lehetséges ENSZ-főtitkári jelölésével is összefüggésbe hozta. Felidézte, hogy a The Wall Street Journal értesülései szerint az amerikai kormányzat támogatná a volt magyar miniszterelnök jelölését, és az elképzeléshez Oroszország, valamint Kína is csatlakozhatna. Az elemző felvetette, vajon Washingtonban azért nem kívánnak-e most Orbán Anitával egyeztetni, mert egyelőre nem szeretnék megosztani vele az Orbán Viktorral kapcsolatos terveiket. A két fejlemény közötti összefüggés egyelőre feltételezés.
A történtekkel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a Külügyminisztériumnak, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.