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marco rubio

Orbán Anita balul indult washingtoni látogatása megihlette az internetet – mutatjuk a legjobb mémeket

29 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Alig jelentette be a külügyminiszter, hogy Washingtonban fog tárgyalni Marco Rubióval, máris váratlan fordulatot vett a látogatás: az amerikai fél kérésére későbbi időpontra halasztották az egyeztetést. Orbán Anita elmaradt keddi találkozója valóságos mémáradatot indított el a közösségi médiában, ahol a Ponyvaregénytől kezdve Magyar Péter elhíresült kommentjéig számos poén előkerült.
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marco rubiowashingtonmémkülügyminisztertalálkozóOrbán Anita

Orbán Anita hétfőn még magabiztosan jelentette be Facebook-oldalán, hogy másnap Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyal Washingtonban, a találkozó azonban végül nem valósult meg az eredeti időpontban. Az amerikai diplomácia vezetője ugyanis Donald Trump elnököt kíséri texasi útján, ezért az egyeztetést a hét második felére halasztották. A fejleményre számos ironikus bejegyzés és mém érkezett, amelyek alkotói különböző módokon figurázták ki a váratlan programváltozást.

Orbán Anita és Marco Rubio elhalasztott találkozója megihlette az internet népét, sorra születnek a mémek (Forrás: Facebook)
Orbán Anita és Marco Rubio elhalasztott találkozója megihlette az internet népét, sorra születnek a mémek (Forrás: Facebook)

Orbán Anita találkozójából mém lett, a „Nem hinném” is visszatért

Az egyik legötletesebb montázst Bohár Dániel tette közzé, aki Orbán Anita eredeti Facebook-bejelentését alakította át. A képen a külügyminiszter hétfői posztja látható, amelyben washingtoni tárgyalását harangozta be. Alatta azonban egy szerkesztett, Marco Rubio nevével és fényképével ellátott hozzászólás jelenik meg, mindössze két szóval:

Nem hinném…”

A poén Magyar Péter korábbi, nagy visszhangot kiváltó Facebook-kommentjére utal. A miniszterelnök augusztusban a Telex egyik bejegyzése alatt használta ugyanezt a kifejezést, amikor a közmédia tervezett személyi változásairól jelent meg hír.

(Forrás: Facebook/Bohár Dániel)

Dornfeld László a filmművészethez nyúlt inspirációért

A politikai elemző a Ponyvaregény egyik ismert jelenetét idéző képpel figurázta ki az elmaradt találkozót. A montázson Orbán Anita egy amerikai repülőtéren áll, tanácstalanul keresve tárgyalópartnerét. A bejegyzéshez a következő szöveg társult:

Marco? Marcoooo? Valaki látta Marcót?”

Dornfeld egy képzeletbeli filmcímet is adott az alkotásnak:

Kőprofik 2. – Terminálisan kínos. Hamarosan a mozikban!”

A tiszások kedvéért jegyzem meg: ez a kép egy mém. Valójában Orbán Anita nem öltözött be John Travoltának a Ponyvaregényből

– tette hozzá.

(Forrás: Facebook/Dornfeld László)

Dornfeld László a korábbi alkotásának folytatását is közzétette, ami ezúttal a

Kőprofik 3. – A terminál foglya”

címet kapta, a történetet pedig így foglalta össze:

Egy külügyminiszter, egy meg nem valósult találkozó, várakozás.” 

Úgy tűnik, Orbán Anita elhalasztott találkozója egész filmsorozatot ihletett.

(Forrás: Facebook/Dornfeld László)

A Jobbulást nevű Facebook-oldal sem hagyta szó nélkül a washingtoni fejleményeket. A jól ismert Pablo Escobar-mémmel élcelődtek a külügyminiszter helyzetén:

Amikor úgy vársz, mint Orbán Anita az USA-ban, hogy valaki végre beszéljen vele.”

(Forrás: Facebook/Jobbulást)

A szóviccek sem maradhattak el

Gerhardt Máté is készített egy képes összeállítást a történtekből, amely egy vicces szófordulattal fejezi ki az elhalasztott találkozó iróniáját. 

(Forrás: Facebook/Gerhardt Máté)

A Patrióták Facebook-oldala is reagált a washingtoni programváltozásra. Bejegyzésükben a korábbi és a jelenlegi magyar külügyminiszter amerikai kapcsolatait állították párhuzamba. Felidézték, hogy Szijjártó Péter 2025-ben két alkalommal is személyesen találkozott Marco Rubióval Washingtonban. Az első egyeztetésre március 4-én került sor, amikor a két külügyminiszter az orosz–ukrán háborúról, a kétoldalú kapcsolatokról és a biztonságpolitikai együttműködésről tárgyalt.

November 7-én ismét találkoztak, amikor Orbán Viktor Donald Trump amerikai elnökkel egyeztetett a Fehér Házban. Szijjártó Péter és Marco Rubio ekkor nukleáris energetikai együttműködési megállapodást is aláírt. A diplomáciai találkozók sora 2026. február 16-án Budapesten folytatódott, amikor az amerikai külügyminiszter személyesen látogatott Magyarországra.

A Patrióták szerint mindez éles ellentétben áll Orbán Anita első washingtoni látogatásának alakulásával.

A különbség látványos: Szijjártó Pétert Washingtonban fogadták, majd az amerikai külügyminiszter maga is elutazott Budapestre. Orbán Anita viszont egyelőre hiába utazott Washingtonba”

 – fogalmaztak.

A bejegyzés arra is emlékeztetett, hogy 

Magyar Péter korábban kiváló magyar–amerikai kapcsolatok fenntartását ígérte a kormányváltást követően.

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