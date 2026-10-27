Orbán Anita balul indult washingtoni látogatása megihlette az internetet – mutatjuk a legjobb mémeket

Orbán Anita hétfőn még magabiztosan jelentette be Facebook-oldalán, hogy másnap Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyal Washingtonban, a találkozó azonban végül nem valósult meg az eredeti időpontban. Az amerikai diplomácia vezetője ugyanis Donald Trump elnököt kíséri texasi útján, ezért az egyeztetést a hét második felére halasztották. A fejleményre számos ironikus bejegyzés és mém érkezett, amelyek alkotói különböző módokon figurázták ki a váratlan programváltozást.
Orbán Anita találkozójából mém lett, a „Nem hinném” is visszatért
Az egyik legötletesebb montázst Bohár Dániel tette közzé, aki Orbán Anita eredeti Facebook-bejelentését alakította át. A képen a külügyminiszter hétfői posztja látható, amelyben washingtoni tárgyalását harangozta be. Alatta azonban egy szerkesztett, Marco Rubio nevével és fényképével ellátott hozzászólás jelenik meg, mindössze két szóval:
Nem hinném…”
A poén Magyar Péter korábbi, nagy visszhangot kiváltó Facebook-kommentjére utal. A miniszterelnök augusztusban a Telex egyik bejegyzése alatt használta ugyanezt a kifejezést, amikor a közmédia tervezett személyi változásairól jelent meg hír.
Dornfeld László a filmművészethez nyúlt inspirációért
A politikai elemző a Ponyvaregény egyik ismert jelenetét idéző képpel figurázta ki az elmaradt találkozót. A montázson Orbán Anita egy amerikai repülőtéren áll, tanácstalanul keresve tárgyalópartnerét. A bejegyzéshez a következő szöveg társult:
Marco? Marcoooo? Valaki látta Marcót?”
Dornfeld egy képzeletbeli filmcímet is adott az alkotásnak:
Kőprofik 2. – Terminálisan kínos. Hamarosan a mozikban!”
A tiszások kedvéért jegyzem meg: ez a kép egy mém. Valójában Orbán Anita nem öltözött be John Travoltának a Ponyvaregényből”
– tette hozzá.
Dornfeld László a korábbi alkotásának folytatását is közzétette, ami ezúttal a
Kőprofik 3. – A terminál foglya”
címet kapta, a történetet pedig így foglalta össze:
Egy külügyminiszter, egy meg nem valósult találkozó, várakozás.”
Úgy tűnik, Orbán Anita elhalasztott találkozója egész filmsorozatot ihletett.
A Jobbulást nevű Facebook-oldal sem hagyta szó nélkül a washingtoni fejleményeket. A jól ismert Pablo Escobar-mémmel élcelődtek a külügyminiszter helyzetén:
Amikor úgy vársz, mint Orbán Anita az USA-ban, hogy valaki végre beszéljen vele.”
A szóviccek sem maradhattak el
Gerhardt Máté is készített egy képes összeállítást a történtekből, amely egy vicces szófordulattal fejezi ki az elhalasztott találkozó iróniáját.
A Patrióták Facebook-oldala is reagált a washingtoni programváltozásra. Bejegyzésükben a korábbi és a jelenlegi magyar külügyminiszter amerikai kapcsolatait állították párhuzamba. Felidézték, hogy Szijjártó Péter 2025-ben két alkalommal is személyesen találkozott Marco Rubióval Washingtonban. Az első egyeztetésre március 4-én került sor, amikor a két külügyminiszter az orosz–ukrán háborúról, a kétoldalú kapcsolatokról és a biztonságpolitikai együttműködésről tárgyalt.
November 7-én ismét találkoztak, amikor Orbán Viktor Donald Trump amerikai elnökkel egyeztetett a Fehér Házban. Szijjártó Péter és Marco Rubio ekkor nukleáris energetikai együttműködési megállapodást is aláírt. A diplomáciai találkozók sora 2026. február 16-án Budapesten folytatódott, amikor az amerikai külügyminiszter személyesen látogatott Magyarországra.
A Patrióták szerint mindez éles ellentétben áll Orbán Anita első washingtoni látogatásának alakulásával.
A különbség látványos: Szijjártó Pétert Washingtonban fogadták, majd az amerikai külügyminiszter maga is elutazott Budapestre. Orbán Anita viszont egyelőre hiába utazott Washingtonba”
– fogalmaztak.
A bejegyzés arra is emlékeztetett, hogy
Magyar Péter korábban kiváló magyar–amerikai kapcsolatok fenntartását ígérte a kormányváltást követően.