Orbán Anita balul indult washingtoni látogatása megihlette az internetet – mutatjuk a legjobb mémeket

Orbán Anita hétfőn még magabiztosan jelentette be Facebook-oldalán, hogy másnap Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyal Washingtonban, a találkozó azonban végül nem valósult meg az eredeti időpontban. Az amerikai diplomácia vezetője ugyanis Donald Trump elnököt kíséri texasi útján, ezért az egyeztetést a hét második felére halasztották. A fejleményre számos ironikus bejegyzés és mém érkezett, amelyek alkotói különböző módokon figurázták ki a váratlan programváltozást.

Orbán Anita és Marco Rubio elhalasztott találkozója megihlette az internet népét, sorra születnek a mémek (Forrás: Facebook)

Orbán Anita találkozójából mém lett, a „Nem hinném” is visszatért

Az egyik legötletesebb montázst Bohár Dániel tette közzé, aki Orbán Anita eredeti Facebook-bejelentését alakította át. A képen a külügyminiszter hétfői posztja látható, amelyben washingtoni tárgyalását harangozta be. Alatta azonban egy szerkesztett, Marco Rubio nevével és fényképével ellátott hozzászólás jelenik meg, mindössze két szóval:

Nem hinném…”

A poén Magyar Péter korábbi, nagy visszhangot kiváltó Facebook-kommentjére utal. A miniszterelnök augusztusban a Telex egyik bejegyzése alatt használta ugyanezt a kifejezést, amikor a közmédia tervezett személyi változásairól jelent meg hír.

(Forrás: Facebook/Bohár Dániel)

Dornfeld László a filmművészethez nyúlt inspirációért

A politikai elemző a Ponyvaregény egyik ismert jelenetét idéző képpel figurázta ki az elmaradt találkozót. A montázson Orbán Anita egy amerikai repülőtéren áll, tanácstalanul keresve tárgyalópartnerét. A bejegyzéshez a következő szöveg társult:

Marco? Marcoooo? Valaki látta Marcót?”

Dornfeld egy képzeletbeli filmcímet is adott az alkotásnak:

Kőprofik 2. – Terminálisan kínos. Hamarosan a mozikban!”

A tiszások kedvéért jegyzem meg: ez a kép egy mém. Valójában Orbán Anita nem öltözött be John Travoltának a Ponyvaregényből”

– tette hozzá.

(Forrás: Facebook/Dornfeld László)

Dornfeld László a korábbi alkotásának folytatását is közzétette, ami ezúttal a

Kőprofik 3. – A terminál foglya”

címet kapta, a történetet pedig így foglalta össze:

Egy külügyminiszter, egy meg nem valósult találkozó, várakozás.”

Úgy tűnik, Orbán Anita elhalasztott találkozója egész filmsorozatot ihletett.