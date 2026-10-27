„Nem a másik Orbánt akarták hívni?” – vegyes fogadtatást kapott Orbán Anita washingtoni útjának híre

Vegyes, helyenként kifejezetten ironikus reakciókat váltott ki Orbán Anita hétfői Facebook-bejegyzése, amelyben bejelentette, hogy kedden Washingtonban találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A magyar diplomácia vezetője nem árult el részleteket a megbeszélés napirendjéről, a hozzászólók pedig többek között azt kifogásolták, hogy a tárcavezető nem tájékoztatja érdemben a nyilvánosságot a tárgyalásairól. Többen Orbán Viktort is emlegették, akinek esetleges ENSZ-főtitkári jelöléséről éppen a hét elején jelentek meg nemzetközi sajtóértesülések.
Orbán Anita washingtoni útja miatt Orbán Viktort emlegetik a kommentelők
Holnap Washingtonban Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyalok”
– mindössze ennyit írt hétfőn Orbán Anita a közösségi oldalán.
A rövid bejelentés alatt számos hozzászóló kezdett találgatni arról, hogy pontosan miért utazik az Egyesült Államokba a külügyminiszter. Az egyik visszatérő téma Orbán Viktor lehetséges ENSZ-főtitkári jelölése volt. A The Wall Street Journal értesülései szerint ugyanis Donald Trump kormányzata támogatná a volt magyar miniszterelnök jelöltségét, az elképzelést pedig Oroszország és Kína is támogathatja. A kommentelők között többen azt találgatták, vajon erről egyeztet-e Washingtonban a külügyminiszter. Mások a két politikus vezetéknevének azonosságát felhasználva élcelődtek.
Nyugi, szerintem a másik Orbánt akarták hívni...az igazit”
– írta az egyik hozzászóló.
Egy másik kommentelő hasonlóan fogalmazott:
Szerintem csak adminisztrációs tévedés. Egy másik Orbánra gondoltak.”
Többen a külügyminiszter angoltudását firtatták
A hozzászólások között Orbán Anita nyelvtudására vonatkozó megjegyzések is megjelentek.
Addigra vajon megtanul angolul?”
– tette fel a kérdést egy kommentelő.
Másvalaki ennél is rövidebben érdeklődött:
Az angol megy már?”
Egy harmadik hozzászóló pedig a következő tanácsot fogalmazta meg:
Tolmácsot mindenképp vigyél magaddal.”
A tárgyalás témáját és az érdemi tájékoztatást is hiányolták
Több hozzászóló szerint önmagában az, hogy egy külügyminiszter külföldi partnerével találkozik, nem különösebben figyelemre méltó bejelentés, hiszen ez a munkakörével jár.
És? Ez a munkája nem? Olyan mintha azt írta volna hogy reggelizni megy”
– fogalmazott az egyik kommentelő.
Mások szerint a bejegyzés akkor lenne valóban informatív, ha a külügyminiszter a megbeszélés tervezett témáiról és a képviselni kívánt magyar álláspontról is beszámolna. Az egyik hozzászóló hosszabban is kifejtette kifogásait:
Hát az nagyon jó. Azt elárulnád hogy miről, mert ennek így semmi értelme. Mindig kiírod hogy ezzel meg azzal tárgyalsz, de hogy miről azt sohasem említed. Semmilyen álláspontodat nem tudunk semmiről”
A találkozó részletes napirendje valóban nem szerepelt Orbán Anita hétfői bejelentésében, és a Külügyminisztérium sem osztott meg további információkat a nyilvánossággal. A külügyminiszter rövid bejegyzése egyelőre több kérdést hagyott nyitva, mint amennyit megválaszolt. Hogy pontosan milyen ügyekben egyeztet az amerikai diplomácia vezetőjével, az a keddi tárgyalást követően derülhet ki. A washingtoni út jelentőségét ugyanakkor növeli, hogy ez az első hivatalos amerikai kormányzati látogatás a Tisza-kormány egyik tagja részéről. A találkozó közvetlenül azután következik, hogy felmerült Orbán Viktor ENSZ-főtitkári jelölésének lehetősége.