„Nem a másik Orbánt akarták hívni?” – vegyes fogadtatást kapott Orbán Anita washingtoni útjának híre

Vegyes, helyenként kifejezetten ironikus reakciókat váltott ki Orbán Anita hétfői Facebook-bejegyzése, amelyben bejelentette, hogy kedden Washingtonban találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A magyar diplomácia vezetője nem árult el részleteket a megbeszélés napirendjéről, a hozzászólók pedig többek között azt kifogásolták, hogy a tárcavezető nem tájékoztatja érdemben a nyilvánosságot a tárgyalásairól. Többen Orbán Viktort is emlegették, akinek esetleges ENSZ-főtitkári jelöléséről éppen a hét elején jelentek meg nemzetközi sajtóértesülések.

Orbán Anita külügyminiszter washingtoni bejelentésére számos kritikus és ironikus hozzászólás érkezett (Forrás: Facebook)

Orbán Anita washingtoni útja miatt Orbán Viktort emlegetik a kommentelők

Holnap Washingtonban Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyalok”

– mindössze ennyit írt hétfőn Orbán Anita a közösségi oldalán.

A rövid bejelentés alatt számos hozzászóló kezdett találgatni arról, hogy pontosan miért utazik az Egyesült Államokba a külügyminiszter. Az egyik visszatérő téma Orbán Viktor lehetséges ENSZ-főtitkári jelölése volt. A The Wall Street Journal értesülései szerint ugyanis Donald Trump kormányzata támogatná a volt magyar miniszterelnök jelöltségét, az elképzelést pedig Oroszország és Kína is támogathatja. A kommentelők között többen azt találgatták, vajon erről egyeztet-e Washingtonban a külügyminiszter. Mások a két politikus vezetéknevének azonosságát felhasználva élcelődtek.

Nyugi, szerintem a másik Orbánt akarták hívni...az igazit”

– írta az egyik hozzászóló.

Egy másik kommentelő hasonlóan fogalmazott:

Szerintem csak adminisztrációs tévedés. Egy másik Orbánra gondoltak.”

Többen a külügyminiszter angoltudását firtatták

A hozzászólások között Orbán Anita nyelvtudására vonatkozó megjegyzések is megjelentek.

Addigra vajon megtanul angolul?”

– tette fel a kérdést egy kommentelő.

Másvalaki ennél is rövidebben érdeklődött:

Az angol megy már?”

Egy harmadik hozzászóló pedig a következő tanácsot fogalmazta meg:

Tolmácsot mindenképp vigyél magaddal.”

A tárgyalás témáját és az érdemi tájékoztatást is hiányolták

Több hozzászóló szerint önmagában az, hogy egy külügyminiszter külföldi partnerével találkozik, nem különösebben figyelemre méltó bejelentés, hiszen ez a munkakörével jár.

És? Ez a munkája nem? Olyan mintha azt írta volna hogy reggelizni megy”

– fogalmazott az egyik kommentelő.