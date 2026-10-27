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külügyminisztérium

Kiderült, mit csinál Orbán Anita Washingtonban az elhalasztott találkozó helyett

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Bár a keddre tervezett magyar–amerikai külügyminiszteri találkozót az utolsó pillanatban elhalasztották, a magyar tárcavezető washingtoni programja nem marad el. Orbán Anita energetikai és közlekedési beruházásokról tárgyal, az amerikai pénzügyminiszter-helyettessel is egyeztet, valamint részt vesz az 1956-os forradalom hőseinek emléket állító rendezvényeken – derült ki a Külügyminisztérium közleményéből.
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Orbán Anita washingtoni látogatása váratlan fordulatot vett, miután kiderült, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden mégsem fogadja magyar kollégáját, hanem Texasba utazik az elnökkel. A találkozó a hét második felére halasztódott, a Külügyminisztérium pedig keddi Facebook-bejegyzésében részletesen ismertette a tárcavezető további programjait.

Orbán Anita külügyminiszter több diplomáciai tárgyaláson is részt vesz Washingtonban, miután elhalasztották Marco Rubióval tervezett találkozóját (Fotó: Facebook)
Orbán Anita külügyminiszter több diplomáciai tárgyaláson is részt vesz Washingtonban, miután elhalasztották Marco Rubióval tervezett találkozóját (Fotó: Facebook)

Orbán Anita energetikai beruházásokról tárgyal Washingtonban

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Orbán Anita hétfőn jelentette be, hogy másnap Washingtonban találkozik Marco Rubióval. Az egyeztetés az amerikai külügyminisztérium előzetes heti menetrendjében is szerepelt, a hétfő este közzétett napi programból azonban már hiányzott. A Külügyminisztérium később tisztázta, hogy a találkozót az amerikai fél kezdeményezésére halasztották el, mivel Marco Rubio kedden Donald Trump elnököt kíséri texasi útján. A két külügyminiszter a tervek szerint a hét második felében egyeztethet.

A tárca újabb közleményéből az is kiderült, hogy a magyar külügyminiszter addig sem marad tárgyalások nélkül.

Orbán Anita kedden az amerikai Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Ügynökség (DFC) képviselőivel találkozik, akikkel konkrét energetikai és közlekedési projektekről egyeztet. A minisztérium tájékoztatása szerint olyan magyarországi beruházásokról lesz szó, amelyek potenciális befektetési lehetőséget jelenthetnek az amerikai intézmény számára.

Ezt követően Orbán Anita az amerikai pénzügyminiszter-helyettessel folytat megbeszélést. A külügyminiszter washingtoni programjában az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulójáról való megemlékezés is szerepel.

A magyar nagykövetségen rendezett ünnepségen és fogadáson az 1956-os hősök előtt tisztelegnek, majd a delegáció a Kommunizmus Áldozatainak Emlékközpontjába látogat, ahol egy, az 1956-os forradalomnak szentelt időszakos kiállítást tekintenek meg.

A Külügyminisztérium a korábban bejelentett keddi találkozó elhalasztása után ismertette a washingtoni út további diplomáciai és megemlékező programjait. Marco Rubio és Orbán Anita egyeztetésének pontos új időpontját egyelőre nem közölték.

 

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