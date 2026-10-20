Orbán Viktor titkársága: Minden magyar büszke lehet a felújított Igazságügyi Palotára

Az MTI-hez eljuttatott közleményében a Volt Miniszterelnök Titkársága felidézte, hogy az Orbán-kormány idején számos történelmi jelentőségű épület újult meg Budapesten. A Budai Vár, a Városliget és a Citadella mellett kiemelt figyelmet fordítottak a Kossuth tér, vagyis a Nemzet Főterének helyreállítására.
Az Orbán-kormány ideje alatt újították fel az Igazságügyi Palotát is
A közlemény szerint az Orbán-kormány idején megújult az Országház külseje, létrejött a Nemzeti Összetartozás emlékhelye, helyreállították a Nemzeti Vértanúk emlékművét és Tisza István szobrát, valamint megkezdődött az Agrárminisztérium felújítása.
Nagy nemzeti újjáépítési programunk egyik legfontosabb eredménye az Igazságügyi Palota épületének teljes helyreállítása”
– hangsúlyozták.
A titkárság köszönetet mondott a tervezőknek és kivitelezőknek, kiemelve, hogy az egész ország büszke lehet a megújult épületre és a magyar történelmi örökség megőrzéséért végzett munkára.