Orbán Viktor titkársága: Minden magyar büszke lehet a felújított Igazságügyi Palotára

Az Orbán-kormány ideje alatt újították fel az Igazságügyi Palotát is

A közlemény szerint az Orbán-kormány idején megújult az Országház külseje, létrejött a Nemzeti Összetartozás emlékhelye, helyreállították a Nemzeti Vértanúk emlékművét és Tisza István szobrát, valamint megkezdődött az Agrárminisztérium felújítása.

Nagy nemzeti újjáépítési programunk egyik legfontosabb eredménye az Igazságügyi Palota épületének teljes helyreállítása”

– hangsúlyozták.

A titkárság köszönetet mondott a tervezőknek és kivitelezőknek, kiemelve, hogy az egész ország büszke lehet a megújult épületre és a magyar történelmi örökség megőrzéséért végzett munkára.