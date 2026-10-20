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Orbán-kormány

Orbán Viktor titkársága: Minden magyar büszke lehet a felújított Igazságügyi Palotára

30 perce
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A történelmi épületek megőrzésének fontosságát hangsúlyozta a a Volt Miniszterelnök Titkársága keddi közleményében. Kiemelték, hogy az Orbán-kormány egyik legjelentősebb eredménye az Igazságügyi Palota teljes helyreállítása.
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Orbán-kormányIgazságügyi PalotaBudai VárKossuth Lajos tércitadellafelújítás

Az MTI-hez eljuttatott közleményében a Volt Miniszterelnök Titkársága felidézte, hogy az Orbán-kormány idején számos történelmi jelentőségű épület újult meg Budapesten. A Budai Vár, a Városliget és a Citadella mellett kiemelt figyelmet fordítottak a Kossuth tér, vagyis a Nemzet Főterének helyreállítására.

Orbán-kormány
Az Orbán-kormányok alatt újult meg többek között a Kossuth tér is, a Nemzet Főtere (Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság)
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Az Orbán-kormány ideje alatt újították fel az Igazságügyi Palotát is

A közlemény szerint az Orbán-kormány idején megújult az Országház külseje, létrejött a Nemzeti Összetartozás emlékhelye, helyreállították a Nemzeti Vértanúk emlékművét és Tisza István szobrát, valamint megkezdődött az Agrárminisztérium felújítása.

Nagy nemzeti újjáépítési programunk egyik legfontosabb eredménye az Igazságügyi Palota épületének teljes helyreállítása” 

– hangsúlyozták.

A titkárság köszönetet mondott a tervezőknek és kivitelezőknek, kiemelve, hogy az egész ország büszke lehet a megújult épületre és a magyar történelmi örökség megőrzéséért végzett munkára.

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