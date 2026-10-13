Az Orbán-kormány egykori minisztere patinás sportklub elnöke lett

Vicces: pár napja a Budapesti Honvéd Sportegyesület élére választották Orbán volt honvédelmi miniszterét, Benkő Tibort. Úgy tudom, Orbán volt vezérkari főnöke, a jelenlegi honvédelmi miniszter, Ruszin-Szendi javasolta a posztra. Mivel a kinevezés csak pár napja történt, a bírósági nyilvántartásba még nem jegyezték be, de a honlapon már elnökként mosolyog – számolt be felfedezéséről Hadházy Ákos keddi Facebook-bejegyzésében.

Magyar Péter vajon mit szól az Orbán-kormány alatt is minisztériumi pozíciót vállaló Ruszin-Szendi Romulusz mostani döntéséhez

Fotó: Facebook/Magyar Péter

A volt országgyűlési képviselő emlékeztetett, hogy a Tisza-kormány nagy hangon beharangozott törvényjavaslattal tiltaná meg, hogy miniszterek és politikusok sportegyesületeket vezessenek.

Ez a javaslat szerint VOLT politikusokra is érvényes, de csak négy évre visszamenőleg. Szerencsére azonban Benkő Tibor pont 2022 májusáig volt miniszter, így ő már éppen nem esik a tiltás alá. És úgy látszik, ő is jófideszes miniszter volt. Mondjuk aktívan részt vett a fideszes háborús propagandában, amikor pedig leköszönt, megvehette azt a budaörsi luxusingatlant, ami korábban a szolgálati lakása volt

– fogalmazott Hadházy Ákos, hozzátéve, hogy a jelenlegi tiszás honvédelmi miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz Benkő Tibor minisztersége alatt volt az Orbán-kormány államtitkára, majd Benkő javaslatára lett a honvédség vezérkari főnöke.

Talán ezt hálálja meg most a mentorált a sportegyesületi kinevezéssel a mentorának

– jegyezte meg a volt politikus.

Azonos ütemre lépnek: Simicskó István után jön Benkő Tibor

A Telex megkereste a Budapest Honvéd Sportegyesületet is. Gergely István ügyvezető elnök a lapnak elmondta:

Benkő Tibort a múlt héten választották meg, miután Simicskó István júniusi távozásával megüresedett az elnöki tisztség. Simicskó István egyébként honvédelmi miniszterként is Benkő elődje volt, 2018-ig töltötte be a pozíciót Orbán Viktor kormányában.

Gergely hangsúlyozta: a Honvéd és a honvédelmi tárca között évtizedek óta szoros az együttműködés, de ez szerinte politikától független folyamat, Benkőt pedig jó vezérkari főnöknek és tisztességes miniszternek nevezte.