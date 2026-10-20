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Orbán Viktor

Orbán Viktor: A 2027-es költségvetés véget vet a munkaalapú gazdaság korszakának

55 perce
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Élesen bírálta a Tisza-kormány 2027-es költségvetési terveit Orbán Viktor, aki szerint a tervezet véget vethet a munkaalapú gazdaság korszakának. Orbán Viktor a közösségi oldalán hat pontban foglalta össze, miért tartja baloldalinak a költségvetést, és többek között a foglalkoztatást, a vállalati adózást, a családtámogatásokat és a nyugdíjakat érintő változásokra hívta fel a figyelmet.
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Orbán ViktorköltségvetésMagyar Péter

Orbán Viktor azután osztotta meg bejegyzését, hogy Magyar Péter és Kármán András bemutatta a Tisza-kormány 2027-es költségvetési terveit. Szerinte a tervezet egyértelműen baloldali gazdaságpolitikát képvisel, és úgy véli, annak következményeit a magyarok széles köre megérezheti.

Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint a 2027-es költségvetés egy baloldali költségvetés
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor a munkaalapú gazdaság hat pillérét sorolta fel

„A 2027-es költségvetés egy baloldali költségvetés. Véget vet a munkaalapú gazdaság korszakának” – fogalmazott Orbán Viktor a bejegyzésében, majd azt írta, a munkaalapú gazdaság hat pilléren nyugszik:

  1. Teljes foglalkoztatás. Ennek vége. A Tisza visszahozza a munkanélküliséget.
  2. Európa legalacsonyabb vállalati adója. Ennek most vége. A Tisza-kormány költségvetése a munkaadókat sújtja.
  3. A családok támogatása. Ezt most amputálják.
  4. Saját otthon minden családnak. Ez is amputálva.
  5. A 14. havi nyugdíj. Egy élet munkájának méltó elismerése. A 14. havi nyugdíj következő részét a Tisza-kormány nem fizeti ki.
  6. Rezsicsökkentés. Úgy tűnik, ez még túlél.

„Ez így együtt egy elhibázott, baloldali gazdaságpolitika. És mint mindig, ennek most is rossz vége lesz. A végén mindenki rosszul jár” – zárta bejegyzését Orbán Viktor.

Magyar Péter üzent azoknak, akik bírálják a 2027-es költségvetést

A miniszterelnök hétfőn több mint két órán keresztül részletezte a Tisza-kormány terveit, melyből kiderült, hogy a 2027-es költségvetésben új támogatási formákkal tervez a kormány. A korábbi lakosságot segítő intézkedések jelentős részét vagy megszüntetik, vagy feltételekhez kötik.

A Fidesz közleményében adóemelésekkel és a munkahelyek veszélyeztetésével vádolta a kormányt, a párt szerint a költségvetés csökkenő béremeléseket és növekvő árakat jelent.

Magyar Péter szerint a Tisza-kormány 2027-es költségvetésével minden magyar jobban jár, és azoknak is üzent a kormányfő, akiknek nem nyerte el tetszését az új költségvetés: „Vannak akiknek a félig tele pohár is kevés” – fogalmazott.

 

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