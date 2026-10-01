Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Orbán Viktor

Orbán Viktor egy abortuszellenes tüntetésen tűnt fel

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nem mindennapi programon vett részt Magyarország korábbi miniszterelnöke és a Fidesz elnöke észak-írországi látogatása során. Orbán Viktor Belfastban egy abortuszellenes demonstráción jelent meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorBelfastÉszak-Írország

Magyarország korábbi miniszterelnöke kedd este egy abortuszellenes felvonuláson vett részt Belfastban. Orbán Viktort a városháza előtt fényképezték le Bernadette Smyth abortuszellenes aktivista társaságában – számolt be róla a Belfast Telegraph.

Orbán Viktor Bernadette Smyth abortuszellenes aktivistával
Orbán Viktor és Bernadette Smyth abortuszellenes aktivista
Fotó: Facebook / Precious Life

A politikus azt követően vett részt a megmozduláson, hogy hétfőn megtekintette az Észak-Írország–Magyarország labdarúgó-mérkőzést.

Bernadette Smyth közös fotót tett közzé Orbán Viktorral

A demonstrációt szervező Precious Life vezetője, Bernadette Smyth közös fényképet tett közzé Orbán Viktorral a szervezet Facebook-oldalán. A belfasti városháza előtt készült fotóhoz írt bejegyzésében Smyth Magyarország korábbi, „életpárti” miniszterelnökeként hivatkozott a Fidesz elnökére

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!