Orbán Viktor egy abortuszellenes tüntetésen tűnt fel

Magyarország korábbi miniszterelnöke kedd este egy abortuszellenes felvonuláson vett részt Belfastban. Orbán Viktort a városháza előtt fényképezték le Bernadette Smyth abortuszellenes aktivista társaságában – számolt be róla a Belfast Telegraph.

Orbán Viktor és Bernadette Smyth abortuszellenes aktivista

Fotó: Facebook / Precious Life

A politikus azt követően vett részt a megmozduláson, hogy hétfőn megtekintette az Észak-Írország–Magyarország labdarúgó-mérkőzést.

Bernadette Smyth közös fotót tett közzé Orbán Viktorral

A demonstrációt szervező Precious Life vezetője, Bernadette Smyth közös fényképet tett közzé Orbán Viktorral a szervezet Facebook-oldalán. A belfasti városháza előtt készült fotóhoz írt bejegyzésében Smyth Magyarország korábbi, „életpárti” miniszterelnökeként hivatkozott a Fidesz elnökére