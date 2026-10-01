Orbán Viktor egy abortuszellenes tüntetésen tűnt fel

Nem mindennapi programon vett részt Magyarország korábbi miniszterelnöke és a Fidesz elnöke észak-írországi látogatása során. Orbán Viktor Belfastban egy abortuszellenes demonstráción jelent meg.
Magyarország korábbi miniszterelnöke kedd este egy abortuszellenes felvonuláson vett részt Belfastban. Orbán Viktort a városháza előtt fényképezték le Bernadette Smyth abortuszellenes aktivista társaságában – számolt be róla a Belfast Telegraph.
A politikus azt követően vett részt a megmozduláson, hogy hétfőn megtekintette az Észak-Írország–Magyarország labdarúgó-mérkőzést.
Bernadette Smyth közös fotót tett közzé Orbán Viktorral
A demonstrációt szervező Precious Life vezetője, Bernadette Smyth közös fényképet tett közzé Orbán Viktorral a szervezet Facebook-oldalán. A belfasti városháza előtt készült fotóhoz írt bejegyzésében Smyth Magyarország korábbi, „életpárti” miniszterelnökeként hivatkozott a Fidesz elnökére
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