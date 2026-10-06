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orbán viktor

Orbán Viktor megszólalt az aradi vértanúk napján: ezt üzente

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Október 6-án az aradi vértanúkra és Batthyány Lajosra emlékezik Magyarország. Orbán Viktor volt miniszterelnök is megemlékezett a nemzeti gyásznapról: közösségi oldalán egy rövid üzenet mellett egy, az aradi vértanúkról szóló dalt osztott meg.
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orbán viktorgloria victisminiszterelnök

Október 6-án a nemzet az aradi vértanúkra emlékezik. 1849-ben, a szabadságharc leverése után ezen a napon végezték ki Aradon a magyar szabadságharc tizenhárom honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét. A gyásznap egyszerre őrzi a veszteség és a helytállás emlékét: azok előtt tiszteleg, akik életüket adták a magyar függetlenségért. Október 6-át 2001-ben nyilvánították a magyar nemzet gyásznapjává. A nemzeti gyásznapon Orbán Viktor is megszólalt.

orbán viktor
Orbán Viktor is megemlékezett október 6-ról: „Gloria Victis!”. Fotó: FERENC ISZA / AFP

Megrendítő dallal emlékezett Orbán Viktor az aradi vértanúkra

Orbán Viktor volt miniszterelnök is megemlékezett október 6-ról. Közösségi oldalán mindössze két szóval üzent:

„Gloria Victis!”

A latin kifejezés jelentése: dicsőség a legyőzötteknek.

Orbán Viktor a bejegyzéshez a „Jaj, de búsan süt az őszi nap sugára... – emlékezés az aradi vértanúkra” című dalt osztotta meg, Pál Eszter előadásában.

Október 6-a annak a tizenhárom honvéd főtisztnek állít emléket, akiket 1849-ben Aradon végeztek ki: Aulich Lajosnak, Damjanich Jánosnak, Dessewffy Arisztidnak, Kiss Ernőnek, Láhner Györgynek, Lázár Vilmosnak, Knézich Károlynak, Leiningen-Westerburg Károlynak, Nagysándor Józsefnek, Poeltenberg Ernőnek, Schweidel Józsefnek, Török Ignácnak és Vécsey Károlynak.

 

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