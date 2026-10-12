Orbán Viktor a Bayer Show-ban értékeli a választás óta eltelt fél évet – élőben az Origón!

A politikus a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében az adóemeléseket, az emelkedő üzemanyagárakat, a gyárbezárásokat és az önkény kérdését emelte ki, és arra kereste a választ, hol tart Magyarország fél évvel a választás után. Orbán Viktor legutóbb szeptember 13-án szerepelt a Bayer Show-ban, a kötcsei találkozót követően. Akkor többek között a magyar jobboldal jövőjéről, a Tisza Párt politikájáról és a nemzeti szuverenitás kérdéséről beszélt.

Orbán Viktor a Bayer Show vendégeként (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor szerint a kata megemelése is a baloldali gazdaságpolitika része

A Bayer Show rendkívüli adásának elején Bayer Zsolt arra emlékeztetett, hogy a választási kampányban Magyar Péter rendszeresen az adócsökkentés kormányaként hivatkozott a leendő kabinetre. A műsorvezető szerint ehhez képest más irányt mutatnak az adórendszerben bejelentett változások, ezért elsőként a katáról kérdezte Orbán Viktort.

A korábbi miniszterelnök azt mondta, szerinte nem a kormányfő nyilatkozataiból, hanem a tényleges intézkedésekből kell kiindulni.

Nincs semmi jelentősége annak, hogy mit mond a miniszterelnök. Mert hogy össze-vissza beszél. Egyik nap ezt mondja, másnap az ellenkezőjét. Most például adócsökkentésről beszél, miközben adót emelnek”

– fogalmazott Orbán Viktor.

A kata kapcsán arról beszélt, hogy mintegy 138 ezer vállalkozót érint az adó havi összegének 50 ezerről 100 ezer forintra emelése. Orbán Viktor szerint a változás nemcsak az érintett vállalkozóknak, hanem családtagjaiknak is jelentős terhet jelenthet.

Beszélünk majd félmillió emberről, akinek kétszeresére, 50 ezerről 100 ezer forintra felemelték az adóját”

– mondta, hozzátéve, hogy szerinte a kormány nem adott megfelelő magyarázatot az emelésre. Orbán Viktor úgy fogalmazott,

nem érti, miért kell egy 100 százalékos adóemelés formájában terhet róni 138 ezer vállalkozóra. Szerinte a változás a baloldali gazdaságpolitika része, amelynek egyik jellemzője az adók emelése.

Bayer Zsolt közbevetette, hogy a kormány és a miniszterelnök a kezdetektől jobbközép kabinetként határozta meg magát. Orbán Viktor erre azt válaszolta, hogy a kormány politikáját nem az önmeghatározása, hanem a döntései alapján kell megítélni.