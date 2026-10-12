Orbán Viktor: Magyar Péter fél év alatt a külföldiek kezére játszotta a magyar gazdaságot

Orbán Viktor legutóbb szeptember 13-án szerepelt a Bayer Show-ban, a kötcsei találkozót követően. Akkor többek között a magyar jobboldal jövőjéről, a Tisza Párt politikájáról és a nemzeti szuverenitás kérdéséről beszélt.
Orbán Viktor szerint a kata megemelése is a baloldali gazdaságpolitika része
A Bayer Show rendkívüli adásának elején Bayer Zsolt arra emlékeztetett, hogy a választási kampányban Magyar Péter rendszeresen az adócsökkentés kormányaként hivatkozott a leendő kabinetre. A műsorvezető szerint ehhez képest más irányt mutatnak az adórendszerben bejelentett változások, ezért elsőként a katáról kérdezte Orbán Viktort.
A korábbi miniszterelnök azt mondta, szerinte nem a kormányfő nyilatkozataiból, hanem a tényleges intézkedésekből kell kiindulni.
Nincs semmi jelentősége annak, hogy mit mond a miniszterelnök. Mert hogy össze-vissza beszél. Egyik nap ezt mondja, másnap az ellenkezőjét. Most például adócsökkentésről beszél, miközben adót emelnek”
– fogalmazott Orbán Viktor.
A kata kapcsán arról beszélt, hogy mintegy 138 ezer vállalkozót érint az adó havi összegének 50 ezerről 100 ezer forintra emelése. Orbán Viktor szerint a változás nemcsak az érintett vállalkozóknak, hanem családtagjaiknak is jelentős terhet jelenthet.
Beszélünk majd félmillió emberről, akinek kétszeresére, 50 ezerről 100 ezer forintra felemelték az adóját”
– mondta, hozzátéve, hogy szerinte a kormány nem adott megfelelő magyarázatot az emelésre. Orbán Viktor úgy fogalmazott,
nem érti, miért kell egy 100 százalékos adóemelés formájában terhet róni 138 ezer vállalkozóra. Szerinte a változás a baloldali gazdaságpolitika része, amelynek egyik jellemzője az adók emelése.
Bayer Zsolt közbevetette, hogy a kormány és a miniszterelnök a kezdetektől jobbközép kabinetként határozta meg magát. Orbán Viktor erre azt válaszolta, hogy a kormány politikáját nem az önmeghatározása, hanem a döntései alapján kell megítélni.
Orbán Viktor a vagyonadót is bírálta
A műsorban a vagyonadó kérdése is szóba került. Bayer Zsolt felidézte, hogy még a liberális sajtóban is számos kritikus elemzés jelent meg a vagyonadóról, ennek ellenére a kormány kitart a bevezetése mellett.
Orbán Viktor szerint a magyar gazdaság jelenlegi helyzetében nem újabb terhekre, hanem adócsökkentésre lenne szükség.
Minden adóemelés rossz. Az adómértékek emelése vagy új adó bevezetése egyaránt rossz”
– jelentette ki.
A korábbi kormányfő szerint a gazdaság legnagyobb problémája a lassú növekedés, amelyet szerinte adóemelésekkel nem lehet ösztönözni. A vagyonadót azért is tartja károsnak, mert meglátása szerint
a sikeres vállalkozásokra kivetett újabb teher végül a munkavállalókat is hátrányosan érintheti.
Orbán Viktor arról beszélt, hogy a vállalkozások biztosítanak megélhetést az alkalmazottaknak, ezért a munkaadók és a munkavállalók érdekeit nem egymással szembeállítva, hanem összehangolva kell kezelni. Példaként a korábbi kormányzása idején megkötött hároméves bérmegállapodást említette, amelyben a szakszervezetek és a munkaadók is részt vettek.
A volt miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy ha a vállalkozók azt látják, hogy a sikerük miatt újabb terheket kell viselniük, visszafoghatják a beruházásaikat.
A gazdaság olyan, mint a bicikli. Ha nem tekered, eldől”
– fogalmazott.
Szerinte a beruházások elmaradása a munkahelyteremtést is visszavetheti. Orbán Viktor úgy vélte, a gazdaságpolitika megítélésének egyik legfontosabb szempontja, hogy az intézkedések elősegítik-e a munkahelyek létrejöttét. Kiemelte azt is, hogy a magyar gazdaság sokat köszönhet Szijjártó Péter elmúlt években végzett munkájának.
Az volt a jó gazdaságpolitika, ami adót csökkentett és munkahelyeket hozott létre. A mostani, amely adót emel és munkahelyeket csökkent, rossz politika”
– mondta, majd a munkaalapú gazdaságpolitikához való visszatérést sürgette.
Bayer Zsolt a statisztikai hivatal adataira hivatkozva arról beszélt, hogy a nyári hónapokban gyárbezárások és a munkanélküliség növekedése volt megfigyelhető, különösen a fiatalok körében. Orbán Viktor szerint a vállalkozásoknak kiszámíthatóságra, stabilitásra és ösztönző gazdasági környezetre van szükségük.
Orbán Viktor Szijjártó Péter beruházásait emelte ki
A korábbi miniszterelnök úgy vélekedett, hogy a magyar ipar helyzetét jelenleg részben a korábban megkezdett nagyberuházások javítják. Szijjártó Péter korábbi munkájának tulajdonította, hogy több jelentős ipari kapacitás érkezett Magyarországra.
Orbán Viktor a BMW-t, a Mercedest és a BYD-t is megemlítette, valamint az akkumulátorgyárak szerepéről beszélt. Szerinte ezek a beruházások munkahelyeket teremtenek, és hozzájárulnak a magyar gazdaság teljesítményéhez.
Ugyanakkor azt állította, hogy a korábbi beruházásokat követően nem születtek újabb, a befektetőket támogató döntések, és a gazdaságpolitika sem ösztönzi megfelelően a beruházásokat. A volt kormányfő szerint a sikeres vállalkozókat nem büntetni, hanem arra ösztönözni kell, hogy jövedelmüket újra befektessék, és további embereknek adjanak munkát.
Orbán Viktor szerint Brüsszel adóemelésekre akarja kényszeríteni Magyarországot
Bayer Zsolt a lakossági állampapírok megadóztatásával kapcsolatban arról beszélt, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben az állampapírok adózása miatt. A műsorvezető szerint a lépés mögött valamilyen gazdaságpolitikai szándék húzódhat meg. Azt mondta, az eljárás nem a mostani kormánnyal szemben indult, hanem a korábbi kormány gazdaságpolitikájával kapcsolatos brüsszeli kifogásokból ered.
Brüsszelben baloldali gazdaságpolitika uralkodik, ezért megy tönkre az európai gazdaság”
– fogalmazott.
Szerinte a korábbi kormány idején bevezetett, a magyar családokat és vállalkozásokat védő intézkedések folyamatosan brüsszeli támadások célpontjai voltak. Orbán Viktor úgy vélte, az uniós elvárások adóemelésekhez és a magyar gazdaság önállóságának gyengüléséhez vezethetnek.
A lakossági állampapírok kapcsán Bayer Zsolt felidézte Boros Imre korábbi magyarázatát, amely szerint az állampapírprogram egyik célja az volt, hogy a magyar állam finanszírozásában csökkenjen a külföldi szereplők súlya, és a kamatokat inkább magyar megtakarítók kapják meg. Orbán Viktor megerősítette, hogy a lakossági állampapírok rendszerének kialakításában fontos szerepet játszott ez a szempont.
Ha már a magyar államnak hitelre van szüksége, és a hitelért kamatot kell fizetni, akkor ne John Smithnek fizessük ezt New Yorkban, hanem fizessük Kovács Józsi bácsinak Kiskunfélegyházán”
– mondta.
A volt miniszterelnök hozzátette, hogy a korábbi időszakban a devizában fennálló államadósság aránya 20 százalék alá csökkent. Szerinte a lakossági állampapírok megadóztatása gyengítheti a magyar megtakarítók szerepét az állam finanszírozásában. Orbán Viktor úgy véli, a magyar jobboldal a nemzeti gazdasági önállóságot képviseli, míg a baloldali politikai erők a külföldi elvárásoknak való megfelelést részesítik előnyben.
A baloldal vagy a baloldalnak a nagyobbik része […] mindig is a gyarmattartók érdekében jár”
– jelentette ki.
Hozzátette, hogy szerinte a Tisza-kormány intézkedései a magyar gazdaság lehetőségeinek külföldi szereplők számára történő átadását szolgálják. Ez Orbán Viktor politikai értékelése volt, amelyet a műsorban nem támasztottak alá független bizonyítékokkal.
Az M6-os autópálya és a Déli Körvasút ügyét is szóba hozta
Bayer Zsolt felvetésére Orbán Viktor konkrét beruházásokkal példázta, miért tart attól, hogy a külföldi vállalkozások ismét nagyobb szerephez jutnak a magyar gazdaságban.
Az M6-os autópálya koncessziójával kapcsolatban azt állította, hogy egy korábban külföldi kézben lévő konstrukciót a Fidesz-kormány idején magyar szereplőknek adtak át, a jelenlegi kormány pedig ezt megváltoztatta. A Déli Körvasút ügyét szintén úgy értékelte, hogy a magyar vállalkozások helyett külföldi cégek juthatnak lehetőséghez.
Orbán Viktor az 1998 és 2002 közötti időszakot is felidézte. Azt mondta, hogy akkori kormánya idején magyar cégek is részt vettek az autópálya-építésekben, majd a kormányváltás után ismét a külföldi vállalatok kerültek előtérbe.
A volt miniszterelnök szerint a mostani folyamatok a korábbi tapasztalatokat idézik, és úgy vélte, a külföldi szereplők térnyerése a magyar vállalkozások lehetőségeit szűkítheti.
Orbán Viktor hiányolja a szakmai előképzettséget a kormány tagjaitól
Az IMF lehetséges szerepéről Bayer Zsolt azt kérdezte, hogy a szervezet ajánlásai mögött megkezdett háttértárgyalások állhatnak-e. Orbán Viktor erre a vállalkozóktól és az üzleti élet szereplőitől szerzett tapasztalataira hivatkozott. Azt mondta, hogy a mezőgazdaság nehéz helyzetben van, az építőipar teljesítménye visszaesett, a turizmusban pedig kétszámjegyű csökkenést tapasztalnak.
Az exportőrök helyzetével kapcsolatban arról beszélt, hogy szerinte nem kaptak megfelelő segítséget a forint erősödésének ellensúlyozására, a kis- és középvállalkozások pedig megrendeléshiánnyal küzdenek.
Bárhol járok az országban, mindenhol azt látom, hogy a magyar gazdaság nekiment a falnak, megállt”
– fogalmazott.
Orbán Viktor azt állította, hogy a nehéz gazdasági helyzet miatt a külföldi befektetők olcsóbban juthatnak hozzá magyar eszközökhöz és vállalkozásokhoz. Szerinte a baloldali kormányok idején ismét felerősödhet a külföldi felvásárlások szerepe.
A jelenlegi gazdasági vezetés szakmai felkészültségét is bírálta.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterről azt mondta, hogy az energiakereskedelemben szerzett tapasztalat nem feltétlenül jelent makrogazdasági felkészültséget.
Orbán Viktor korábbi kormányának egykori államtitkáráról, Kármán Andrásról is beszélt. Úgy fogalmazott, hogy bár intelligens és kellemes embernek tartja,
vezetőként szerinte nem volt elég határozott.
A volt miniszterelnök azt állította, hogy Kármán András problémák esetén rendszeresen két megoldást emlegetett: a megszorítást és az IMF-et.
A külügyi vezetés szakmai tapasztalatait szintén bírálta. Orbán Viktor szerint a kabinetfőnöki munka nem azonos a külpolitikai stratégia kialakításával és a nagyhatalmakkal folytatott tárgyalásokkal. Azt mondta, a kormányzásnak politikai és szakmai oldala is van, és
szerinte aggasztó, hogy a jelenlegi vezetésben többen nem rendelkeznek megfelelő előképzettséggel.
Az orosz–ukrán háború is szóba került
Bayer Zsolt felidézte, hogy a választási kampányban a Fidesz a háborús veszélyekre figyelmeztetett, miközben szerinte akkor
sokan riogatásnak nevezték ezeket a kijelentéseket.
A műsorvezető arra utalt, hogy azóta európai vezetők is a háborús kockázatokról és a lakosság felkészítéséről beszélnek.
Orbán Viktor erre úgy reagált:
Mégis igazunk volt?”
A volt miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarország korábban semleges álláspontot képviselt az orosz-ukrán háborúban, és szerinte ez felelt meg a magyar nemzeti érdekeknek.
Magyarország semleges volt. Mi nem álltunk se az ukránok oldalára, se az oroszok oldalára. És ezt jól tettük”
– fogalmazott.
Orbán Viktor szerint Ukrajna európai uniós csatlakozása háborús kockázatokat jelentene, amíg az ország háborúban áll Oroszországgal. Úgy vélte, Magyarországnak szomszédos országként a béke megteremtése és a konfliktusból való kimaradás az érdeke.
A volt miniszterelnök azzal vádolta a Tisza-kormányt, hogy feladta a korábbi semlegességet, és Oroszországgal szemben ellenséges, Ukrajnával pedig támogató politikát folytat.
Ez nem a mi háborúnk. Ebből ki kell maradni”
– jelentette ki.
Orbán Viktor szerint a jelenlegi külpolitikai irány kockázatot jelent Magyarország számára, mert úgy látja, hogy a kormány nem rendelkezik megfelelő szándékkal és képességgel a konfliktustól való távolmaradáshoz.
Orbán Viktor szerint nem szabad igazságtalanságot okozni a nyugdíjrendszerben
A műsorban a nyugdíjak kérdése is szóba került. Orbán Viktor azt mondta, helyesnek tartja a nyugdíjak emelését, és szerinte a nyugdíjasok megérdemlik, hogy az ország gazdasági teljesítőképességéhez mérten minél nagyobb támogatást kapjanak. Ugyanakkor bírálta azt a megoldást, amely szerinte egyes nyugdíjasok juttatásait növeli, miközben másokét nem emeli azonos arányban.
Ha az alacsony nyugdíjak mértékét megemeljük, mindenkiét azonos arányban emeljük, hogy a nyugdíjrendszeren belül ne okozzunk igazságtalanságot”
– mondta.
Orbán Viktor szerint ha a legkisebb nyugdíjjal rendelkezők támogatása a cél, akkor azt szociális alapon is meg lehet oldani, anélkül, hogy megváltoztatnák a nyugdíjrendszer belső elosztását. Úgy vélte, a hosszabb ideig dolgozó, magasabb járulékot fizető nyugdíjasok hátrányba kerülhetnek, ha a juttatások emelése nem arányosan történik.
Hankó Balázs és Seszták Miklós is szóba került
Bayer Zsolt a jobboldal előtt álló feladatokról kérdezte Orbán Viktort, és arról, mit üzenne a börtönben lévő politikusoknak, valamint családtagjaiknak. Orbán Viktor azt mondta,
egyértelmű, hogy az érintettek ártatlanok, és a velük szembeni eljárások politikai célokat szolgálnak.
Ezek nem korrupciós ügyek, hanem ezek politikai ügyek”
– jelentette ki.
A volt miniszterelnök szerint a hatósági eljárások célja a jobboldal meggyengítése, illetve felszámolása. A kormányt azzal vádolta, hogy politikai nyomásgyakorlásra használja az újonnan létrehozott hatóságokat. Orbán Viktor szerint Magyarországon már működik rendőrség, ügyészség és bíróság, ezért szerinte nem volt szükség új hatóság létrehozására, utalva ezzel az NVVH-ra.
A korábbi kormány eredményeit védve Orbán Viktor azt mondta, hogy a 16 éves kormányzás alatt jelentősen nőtt az ország vagyona, és a devizatartalék, valamint az aranytartalék is emelkedett.
Ez az ország ma sokkal modernebb, korszerűbb és gazdagabb, mint volt 16 évvel ezelőtt”
– fogalmazott.
A volt miniszterelnök arra szólította fel a jobboldali közösséget, hogy ne hagyja magát megfélemlíteni a korrupciós vádakkal, mert szerinte azok a politikai ellenfelek meggyengítését szolgálják.
90 százalékos készültségben van a jobboldal
A beszélgetés végén Bayer Zsolt arról kérdezte a korábbi miniszterelnököt, hogyan látja a jobboldali közösség állapotát a választási vereség után, és milyen feladatokat tart a legfontosabbnak.
Orbán Viktor azt mondta, hogy a jobboldal újjászervezése jelenleg az egyik legfontosabb feladata. Elmondása szerint rendszeresen járja a vármegyéket, és helyi politikusokkal egyeztet a közösség újjáépítéséről.
Az edző vagyok, a csapatkapitányt Bóka Jánosnak hívják”
– fogalmazott a parlamenti munkamegosztásról.
A volt miniszterelnök szerint Bóka János feladata a parlamenti küzdelmek vezetése, míg ő a jobboldal helyi, vármegyei és országos szintű újjászervezésén dolgozik. Hozzátette, hogy az év végéig három-négy képviselőcserét is terveznek a frakcióban. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy október 23-án Bóka János és Áder János szólal majd fel, ő pedig az első nagy Békemeneten mond beszédet.
A Fidesz elnöke szerint a jobboldal már most is versenyképes, és az év végére teljesen felkészült lehet arra, hogy ismét átvegye az ország irányítását.
90 százalékos készültséget biztosan mondhatok ahhoz, hogy bármikor újra vállalja az ország irányításáért a felelősséget. És az év végére el fog érni a 100 százalékot”
– mondta.
Orbán Viktor szerint a következő időszakban a választók a Tisza-kormányzás tapasztalatai alapján dönthetik el, melyik politikai erőre bízzák az ország vezetését.