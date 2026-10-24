Orbán Viktor figyelmeztetett: „Ne hagyjuk, hogy a zsarnokság mondja meg, mi a szabadság!”

Ahogy azzal az Origo kiemelten foglalkozott, a budapesti Bem téren tartotta idén az október 23-i rendezvényét a Fidesz. Az 1956-os forradalom egész világot megrengető voltáról, Magyarország szabadságának mostani megőrzéséről, valamint a Terror Háza Múzeum bezárásával és átrendezésével szembeni ellenállásról is beszéltek a felszólalók a Fidesz és a KDNP közös megemlékezésén a budapesti Bem téren, ahol Hankó Balázs levelét is felolvasták. Most Orbán Viktor is üzent.

„A szabadság nemzete vagyunk” – Orbán Viktor Bóka János október 23-i beszédéből osztott meg videót Fotó: Mediaworks

„A szabadság nemzete vagyunk” – Orbán Viktor Bóka János október 23-i beszédéből osztott meg videót

A megemlékezéssel kapcsolatban Orbán Viktor most egy újabb videóval jelentkezett a Facebook-oldalán. Ezúttal Bóka János, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetőjének a beszédéből osztott meg egy részletet.

A szabadság nemzete vagyunk. Ne hagyjuk, hogy a zsarnokság mondja meg nekünk, hogy mi a szabadság

- írta a videóhoz a volt miniszterelnök.