Fontos bejelentkezést tett Orbán Viktor – máris újabb feladat vár rá

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke csütörtökön a Facebook-oldalán jelentette be, hogy hazatért, és máris Lakitelekre indul a párt kihelyezett frakcióülésére. A volt miniszterelnök rövid bejegyzésében jelezte, hogy hazatérése után sem tart pihenőt, hanem folytatja politikai programját.

Orbán Viktor Fotó: Fischer Zoltán

Orbán Viktor politikai helyzetértékelést tart Lakiteleken

A Fidesz és a KDNP október 15-én és 16-án kétnapos, kihelyezett frakcióülést tart Lakiteleken, amelyen a két párt parlamenti képviselői mellett a Fidesz elnökségének tagjai is részt vehetnek.

A tanácskozás Orbán Viktor politikai helyzetértékelésével kezdődik. A pártok Magyarország politikai és gazdasági helyzetét, valamint az előttük álló parlamenti és politikai feladatokat vitatják meg.

A Fidesz elnöke Brüsszelből érkezett haza, ahol szerdán a Patrióták csúcstalálkozóján vett részt. Az egykori miniszterelnök rövid bejegyzésében így fogalmazott:

Újra itthon, de nincs megállás. Irány Lakitelek, kihelyezett frakcióülés.

Orbán Viktor Brüsszelből üzent a magyaroknak – mutatjuk!

Patrióta-csúcs van Brüsszelben, amelyen jelen volt Orbán Viktor is. A volt miniszterelnök új videójából kiderül, hogy fontos találkozókat bonyolított.

Orbán Viktor üzent is: