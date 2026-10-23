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október 23.

Orbán Viktor: Dicsőség a hősöknek!

1 órája
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A volt kormányfő, a Fidesz elnöke videót osztott meg közösségi oldalán az 1956-os forradalomról.
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október 23.Orbán Viktoremlékezés

Orbán Viktor a bejegyzéshez azt írta: „Dicsőség a hősöknek!”

Orbán Viktor: Dicsőség a hősöknek! Fotó: Facebook/Orbán Viktor
Orbán Viktor: Dicsőség a hősöknek! Fotó: Facebook/Orbán Viktor
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A videón, amelyet a Youtube csatornára Avanti ragazzi di Budapest! címmel, 16 évvel ezelőtt töltötték fel, az 1956-os forradalom és szabadságharc látható, a videóhoz pedig Nagy Imre beszédéből idéztek: 

„Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.”

Amint arról korábban beszámoltunk, az 1956-os forradalom 70. évfordulóján nagyszabású zászlómenet vezeti fel a Fidesz ünnepi megemlékezését Budapesten. A felvonulás október 23-án délelőtt fél 11-kor indul a Műegyetemtől, a központi rendezvény pedig 14 órakor kezdődik a Bem téren.

Az ünnepi megemlékezést élőben követheti majd az Origón, az október 23-i eseményeket pedig folyamatosan követheti frissülő cikkünkben.

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