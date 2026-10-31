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milorad dodik

Különleges helyen bukkant fel Orbán Viktor – ezt üzenték neki

1 órája
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Orbán Viktor és felesége különleges vendégségben jártak, amelyről házigazdájuk személyes hangvételű bejegyzésben számolt be. Milorad Dodik X bejegyzésében életre szóló barátságról írt, és a Boszniai Szerb Köztársaság népe nevében mondott köszönetet a magyar miniszterelnöknek.
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A politikus személyes hangvételű bejegyzésében hangsúlyozta, hogy különösen szoros kapcsolat fűzi a magyar kormányfőhöz és családjához. Mint fogalmazott, az igaz barátság egy életre szól, Orbán Viktort és szeretteit pedig éppen ilyen barátoknak tekinti.

orbán viktor
Orbán Viktor családi látogatása után megszólalt a házigazda.

Orbán Viktor életre szóló barátságáról írt Milorad Dodik

A találkozón a személyes kapcsolatok mellett politikai vonatkozású üzenet is elhangzott. Dodik közlése szerint a Boszniai Szerb Köztársaság népének háláját is tolmácsolta Orbán Viktornak mindazért, amit Magyarország miniszterelnökeként a boszniai szerbekért tett.

Dodik bejegyzésében nem részletezte, pontosan milyen intézkedésekért vagy támogatásokért mondott köszönetet a magyar kormányfőnek.

 

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