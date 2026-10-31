Különleges helyen bukkant fel Orbán Viktor – ezt üzenték neki

A politikus személyes hangvételű bejegyzésében hangsúlyozta, hogy különösen szoros kapcsolat fűzi a magyar kormányfőhöz és családjához. Mint fogalmazott, az igaz barátság egy életre szól, Orbán Viktort és szeretteit pedig éppen ilyen barátoknak tekinti.

Orbán Viktor családi látogatása után megszólalt a házigazda.

Orbán Viktor életre szóló barátságáról írt Milorad Dodik

A találkozón a személyes kapcsolatok mellett politikai vonatkozású üzenet is elhangzott. Dodik közlése szerint a Boszniai Szerb Köztársaság népének háláját is tolmácsolta Orbán Viktornak mindazért, amit Magyarország miniszterelnökeként a boszniai szerbekért tett.

Моја породица и ја почаствовани смо вечерас посјетом великих пријатеља, Виктора Орбана @PM_ViktorOrban и његове супруге. Прави пријатељи су пријатељи за цијели живот, а мој пријатељ Виктор и његова породица су баш такви пријатељи. Пренио сам му и захвалност нашег народа за све што је као премијер Мађарске урадио за Републику Српску. — Милорад Додик (@MiloradDodik) October 30, 2026

Dodik bejegyzésében nem részletezte, pontosan milyen intézkedésekért vagy támogatásokért mondott köszönetet a magyar kormányfőnek.