Orbán Viktor beszédet mond Lakiteleken, a DPK-táborban – élőben az Origón!

Vasárnap 10 órától meglepetésvendégként Orbán Viktor, a Fidesz elnöke beszédet mond Lakiteleken, a Digitális Polgári Körök (DPK) országos táborában. Szombaton többek között Bóka János Fidesz-frakcióvezető, Schmidt Mária, a Terror Háza korábbi főigazgatója tartott előadást, Bayer Zsolt publicista Rákay Philip kommunikációs szakember és producer, valamint Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő vett részt pódiumbeszélgetésen. A kétnapos rendezvényen mintegy ezren vesznek részt.

Orbán Viktor is beszédet mond a Digitális Polgári Körök első országos táborában (Fotó: Origo)

A DPK-kat még 2025-ben hívta életre Orbán Viktor

Deák Dániel politikai elemző a rendezvényről úgy vélekedett, annak nagy politikai jelentősége van: ez a Digitális Polgári Körök első országos tábora az áprilisi országgyűlési választás óta. A DPK-kat még Orbán Viktor hívta életre 2025 nyarán, és a kezdeményezés azóta országos hálózattá alakult. Szerinte a helyszínválasztása sem véletlen: Lakitelek a rendszerváltoztatás egyik meghatározó helyszíne, ahol 1987-ben megtartották a későbbi Magyar Demokrata Fórum megalakulásához vezető lakiteleki találkozót.

Orbán Viktor vasárnapi beszéde azért is tarthat számot kiemelt figyelemre, mert a választási vereség után a Fidesz politikai újjászervezése, a jobboldali közösség jövője és az ellenzéki politizálás iránya egyaránt napirenden van

– hangsúlyozta Deák Dániel.

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