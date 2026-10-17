Így támadták le a kormánypárti propagandisták Orbán Viktor édesanyját

Orbán Viktor édesanyja is elment az imára a politikai foglyokért, az eseményen kormánypárti provokátorok is megjelentek – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel politikai elemző. Mint ismeretes, pénteken imaórát tartott a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) a budapesti Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplomban, amelyen Hankó Balázs, Varga-Bajusz Veronika, Seszták Miklós és Bús Balázs kiszabadulásáért imádkoztak. A szertartást Osztie Zoltán plébános vezette.

Az imaórán Orbán Viktor édesanyja is részt vett, a templom előtt pedig újságírók kérdezték a volt miniszterelnökről (Forrás: Facebook/Rétvári Bence)

Az imaórára érkezők között ott volt Hankó Balázs édesapja és felesége, valamint Orbán Viktor Fidesz-elnök édesanyja, Sípos Erzsébet is. Utóbbit a templom előtt kormánypárti újságírók várták kérdéseikkel. A Magyar Nemzet cikke szerint a volt miniszterelnök édesanyjától a kormánypárti újságírók elsőként azt kérdezték, miért tartotta fontosnak, hogy eljöjjön a misére, mire Sípos Erzsébet annyit felelt,

imádkozni járnak az emberek a templomba.

Ezután Gulyás Balázs, a Kontroll riportere azt vetette fel, szükség lesz-e Orbán Viktorért is fogolykiváltó imát tartani, mire a volt miniszterelnök édesanyja azt mondta,

én állandóan imádkozom a fiamért. Ez nem függ össze azzal, hogy foglyokért, vagy csak úgy imádkozom.

Rétvári Bence elmondta, a KDNP kezdeményezésének célja az volt, hogy a politikai rabok és családjaik érezzék: nincsenek egyedül. A frakcióvezető szerint a hatalom rajtuk keresztül akarja félelemben tartani az egész országot. Az imaórán Hankó Balázs felesége felolvasta férje levelét is. A korábbi kulturális és innovációs miniszter a beszámolók szerint arról írt, hogy minden este kilenc órakor imádkozik a börtönben. Felesége a jelenlévőknek férje és saját nevében is megköszönte a kiállást.