Orbán Viktor ENSZ-főtitkári jelölése teljesen felforgathatná a magyar belpolitikát

— Nemcsak diplomáciai, hanem belpolitikai szempontból is történelmi fordulatot jelenthetne Orbán Viktor esetleges ENSZ-főtitkári kinevezése – számolt be a Magyar Nemzet. Deák Dániel politikai elemző közösségi oldalán értékelte a lehetőség következményeit, miután olyan sajtóhírek jelentek meg, amelyek szerint az Egyesült Államok, Oroszország és Kína közös jelöltként támogatná a volt magyar miniszterelnököt. A fejlemény Magyar Péter politikai stratégiáját és a jobboldal jövőjét egyaránt alapvetően befolyásolhatná.

Orbán Viktor kinevezése az ENSZ élére két elemző szerint is alapjaiban változtatná meg a magyar belpolitikai viszonyokat (Fotó: Anadolu)

Magyar Péter elveszíthetné politikai kommunikációjának egyik legfontosabb elemét

Deák Dániel szerint Orbán Viktor esetleges ENSZ-főtitkári kinevezése különösen kellemetlen helyzetbe hozhatná Magyar Pétert, akinek politikai felemelkedése és kommunikációja jelentős részben a korábbi miniszterelnökkel való szembenállásra épült.

Mind a mai napig a kommunikációjának nagy része Orbán Viktor támadásáról szól, ez tartja egyben a táborát”

– fogalmazott az elemző.

Deák rámutatott, hogy az ENSZ-főtitkári tisztség ötéves, meghosszabbítható megbízatást jelent, így Orbán Viktor akár egy évtizedre is eltávolodhatna a napi magyar belpolitikától.

Az elemző szerint mindez több szempontból is új helyzetet teremtene:

Magyar Péter politikai stratégiája átalakulhatna, hiszen elveszíthetné egyik legfontosabb politikai ellenfelét.

Új vezető kerülhetne a Fidesz élére, aki saját politikai arculattal és programmal szervezhetné újjá a jobboldalt.

Átrendeződhetne a politikai verseny, mivel a Tisza Pártnak egy új jobboldali vezetővel kellene megküzdenie.

Új kérdéseket vetne fel az elszámoltatás, különösen az ENSZ-főtitkári tisztséghez kapcsolódó diplomáciai mentességek miatt.

Magyarország nemzetközi súlya is változhatna, hiszen egy magyar politikus kerülhetne a világszervezet élére.

Deák Dániel arra is felhívta a figyelmet, hogy Orbán Viktor különleges nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik: kevés olyan európai politikus van, aki egyszerre ápol működő személyes kapcsolatokat Washingtonnal, Moszkvával és Pekinggel.

Az elemző szerint az esetleges kinevezés azoknak a Tisza-szavazóknak is csalódást okozhatna, akik Orbán Viktor büntetőjogi felelősségre vonását várják.

Ugyanakkor a diplomáciai mentesség pontos hatása az esetleges eljárásokra külön jogi vizsgálatot igényelne.