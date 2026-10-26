Orbán Viktor esélyeiről beszélt Nógrádi György, szerinte már a jelölés is jelentős diplomáciai fejlemény lenne

Orbán Viktor esetleges ENSZ-főtitkári jelölése azután került a nemzetközi figyelem középpontjába, hogy a The Wall Street Journal arról számolt be: az Egyesült Államok támogatná a volt magyar miniszterelnök indulását, és az elképzeléshez Oroszország, valamint Kína is csatlakozhatna.
Orbán Viktor megválasztásához nagyhatalmi egyetértésre van szükség
Az ügyben Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő nyilatkozott lapunknak, aki szerint ugyan a jelölés önmagában is jelentős diplomáciai fejlemény lenne, Orbán Viktor megválasztásának szerinte kicsi a valószínűsége.
A szakértő válaszát az ENSZ Biztonsági Tanácsának döntéshozatali rendszerével indokolta. Mint elmondta, a főtitkár kiválasztásához az öt állandó tag, vagyis az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Nagy-Britannia és Franciaország közötti megállapodásra lenne szükség.
Ez mindig egy rendkívül nehéz kompromisszum”
– hangsúlyozta.
Nógrádi György szerint a jelenlegi nemzetközi politikai helyzetben Orbán Viktor az öt állandó tag közül három számára lenne elfogadható.
A jelenlegi helyzetben Orbán Viktor elfogadható az ötből három állam számára. Ez az Egyesült Államok, Kína és Oroszország”
– mondta.
A biztonságpolitikai szakértő ugyanakkor úgy véli, hogy a másik két állandó tag, Nagy-Britannia és Franciaország nem támogatná a magyar politikust, mivel Orbán Viktor politikai elképzelései nem egyeznek az övéikkel. Ez pedig komoly akadályt jelenthetne, hiszen a Biztonsági Tanács állandó tagjai vétójoggal rendelkeznek, így bármelyikük megakadályozhatja egy jelölt továbbjutását.
Már a jelölés is jelentős nemzetközi visszhangot váltana ki
A szakértő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor jelölése önmagában is figyelemre méltó diplomáciai esemény lenne, függetlenül attól, hogy végül megszerezné-e a szükséges támogatást. Mint mondta, a jelölés lehetősége is jelentős eredmény, amely világszerte bekerülhet a sajtó, a rádiók és a televíziók híradásaiba. Nógrádi György azonban valószínűtlennek tartja, hogy a volt magyar miniszterelnök végül az ENSZ élére kerülhetne.
A The Wall Street Journal értesülései szerint az amerikai kormányzat már felvetette Orbán Viktor jelölését, az elképzelést pedig Moszkvában és Pekingben is kedvezően fogadhatják. Hivatalos jelölés ugyanakkor egyelőre nem történt. António Guterres jelenlegi ENSZ-főtitkár második ötéves mandátuma december 31-én jár le, utódjáról pedig a Biztonsági Tanács ajánlása alapján az ENSZ Közgyűlése dönt.