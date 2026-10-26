Orbán Viktor esélyeiről beszélt Nógrádi György, szerinte már a jelölés is jelentős diplomáciai fejlemény lenne

Orbán Viktor esetleges ENSZ-főtitkári jelölése azután került a nemzetközi figyelem középpontjába, hogy a The Wall Street Journal arról számolt be: az Egyesült Államok támogatná a volt magyar miniszterelnök indulását, és az elképzeléshez Oroszország, valamint Kína is csatlakozhatna.

Orbán Viktor ENSZ-főtitkári esélyeiről Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő nyilatkozott az Origónak (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor megválasztásához nagyhatalmi egyetértésre van szükség

Az ügyben Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő nyilatkozott lapunknak, aki szerint ugyan a jelölés önmagában is jelentős diplomáciai fejlemény lenne, Orbán Viktor megválasztásának szerinte kicsi a valószínűsége.

A szakértő válaszát az ENSZ Biztonsági Tanácsának döntéshozatali rendszerével indokolta. Mint elmondta, a főtitkár kiválasztásához az öt állandó tag, vagyis az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Nagy-Britannia és Franciaország közötti megállapodásra lenne szükség.

Ez mindig egy rendkívül nehéz kompromisszum”

– hangsúlyozta.

Nógrádi György szerint a jelenlegi nemzetközi politikai helyzetben Orbán Viktor az öt állandó tag közül három számára lenne elfogadható.

A jelenlegi helyzetben Orbán Viktor elfogadható az ötből három állam számára. Ez az Egyesült Államok, Kína és Oroszország”

– mondta.

A biztonságpolitikai szakértő ugyanakkor úgy véli, hogy a másik két állandó tag, Nagy-Britannia és Franciaország nem támogatná a magyar politikust, mivel Orbán Viktor politikai elképzelései nem egyeznek az övéikkel. Ez pedig komoly akadályt jelenthetne, hiszen a Biztonsági Tanács állandó tagjai vétójoggal rendelkeznek, így bármelyikük megakadályozhatja egy jelölt továbbjutását.