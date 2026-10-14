Orbán Viktor a gyermekvédelmi törvényről: a Tisza kiszolgáltatja a magyar gyerekeket a genderlobbinak

Orbán Viktor a Facebook-oldalán bírálta a Tisza-kormány gyermekvédelmi törvénymódosítását. A Fidesz elnöke szerint Magyar Péter kormánya az LMBTQ-szervezetek érdekeit helyezte előtérbe, miközben fellazította a korábbi gyermekvédelmi szabályozást. A politikus úgy véli, a változtatások nemcsak a gyermekek védelmét gyengítik, hanem a magyar választók korábban kinyilvánított akaratával is szembemennek. Orbán Viktor bejegyzésében azzal vádolta a Tisza-kormányt, hogy brüsszeli elvárásoknak megfelelően módosította a gyermekvédelmi törvényt, és ezzel az LMBTQ-szervezetek számára kedvező változtatásokat vezetett be.
Orbán Viktor szerint Magyar Péter semmibe veszi több millió magyar ember akaratát
Magyar Péter brüsszeli elvárásra kiszolgáltatja a magyar gyerekeket a genderlobbinak”
– jelentette ki a korábbi miniszterelnök, aki szerint a Fidesz–KDNP-kormány Európa legjobb gyermekvédelmi törvényét alkotta meg, amelynek célja a gyermekek védelme és a szülők nevelési jogainak biztosítása volt.
Állítása szerint a Tisza-kormány most ezt a szabályozást írta át az LMBTQ-szervezetek és a pedofilok érdekében.
A politikus különösen azt kifogásolta, hogy szerinte a módosítás lehetővé teszi a nemi identitással és a szexuális irányultsággal kapcsolatos genderpropaganda újbóli megjelenését az oktatási intézményekben. Úgy fogalmazott:
A szülőket megkerülve visszaengedik a genderpropagandát a magyar iskolákba és óvodákba.”
Orbán Viktor a döntés demokratikus legitimációját is megkérdőjelezte.
Emlékeztetett arra, hogy a 2022-es gyermekvédelmi népszavazáson az egyes kérdésekben mintegy 3,5 millió választó adott a korábbi kormány álláspontjával egyező választ.
A referendum ugyanakkor az érvényességi küszöb elmaradása miatt érvénytelen lett. A Fidesz elnöke szerint a Tisza-kormány a törvénymódosítással figyelmen kívül hagyta az akkori szavazók véleményét.
A Tisza-kormány most semmibe veszi az akaratukat”
– mutatott rá Orbán Viktor.