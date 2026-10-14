Orbán Viktor a gyermekvédelmi törvényről: a Tisza kiszolgáltatja a magyar gyerekeket a genderlobbinak

Orbán Viktor szerint Magyar Péter semmibe veszi több millió magyar ember akaratát

Magyar Péter brüsszeli elvárásra kiszolgáltatja a magyar gyerekeket a genderlobbinak”

– jelentette ki a korábbi miniszterelnök, aki szerint a Fidesz–KDNP-kormány Európa legjobb gyermekvédelmi törvényét alkotta meg, amelynek célja a gyermekek védelme és a szülők nevelési jogainak biztosítása volt.

Állítása szerint a Tisza-kormány most ezt a szabályozást írta át az LMBTQ-szervezetek és a pedofilok érdekében.

A politikus különösen azt kifogásolta, hogy szerinte a módosítás lehetővé teszi a nemi identitással és a szexuális irányultsággal kapcsolatos genderpropaganda újbóli megjelenését az oktatási intézményekben. Úgy fogalmazott:

A szülőket megkerülve visszaengedik a genderpropagandát a magyar iskolákba és óvodákba.”

Orbán Viktor a döntés demokratikus legitimációját is megkérdőjelezte.

Emlékeztetett arra, hogy a 2022-es gyermekvédelmi népszavazáson az egyes kérdésekben mintegy 3,5 millió választó adott a korábbi kormány álláspontjával egyező választ.

A referendum ugyanakkor az érvényességi küszöb elmaradása miatt érvénytelen lett. A Fidesz elnöke szerint a Tisza-kormány a törvénymódosítással figyelmen kívül hagyta az akkori szavazók véleményét.

A Tisza-kormány most semmibe veszi az akaratukat”

– mutatott rá Orbán Viktor.