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Orbán Viktor a gyermekvédelmi törvényről: a Tisza kiszolgáltatja a magyar gyerekeket a genderlobbinak

orbán viktor

Orbán Viktor a gyermekvédelmi törvényről: a Tisza kiszolgáltatja a magyar gyerekeket a genderlobbinak

39 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Kemény kritikát fogalmazott meg a volt miniszterelnök a Tisza-kormány által elfogadott gyermekvédelmi törvénymódosítással kapcsolatban, amely szerinte megnyitja az utat a genderpropaganda előtt a magyar iskolákban és óvodákban. Orbán Viktor úgy véli, Magyar Péter brüsszeli elvárásoknak engedett, és figyelmen kívül hagyta a 2022-es gyermekvédelmi népszavazáson részt vevő több millió választó akaratát.
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Orbán Viktor a Facebook-oldalán bírálta a Tisza-kormány gyermekvédelmi törvénymódosítását. A Fidesz elnöke szerint Magyar Péter kormánya az LMBTQ-szervezetek érdekeit helyezte előtérbe, miközben fellazította a korábbi gyermekvédelmi szabályozást. A politikus úgy véli, a változtatások nemcsak a gyermekek védelmét gyengítik, hanem a magyar választók korábban kinyilvánított akaratával is szembemennek. Orbán Viktor bejegyzésében azzal vádolta a Tisza-kormányt, hogy brüsszeli elvárásoknak megfelelően módosította a gyermekvédelmi törvényt, és ezzel az LMBTQ-szervezetek számára kedvező változtatásokat vezetett be.

Orbán Viktor
Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül a Tisza-kormány törvénymódosítását (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)
A Fidesz hiába tiltotta ki, a Tisza-kormány visszaengedi a genderpropagandát az oktatásba

Orbán Viktor szerint Magyar Péter semmibe veszi több millió magyar ember akaratát

Magyar Péter brüsszeli elvárásra kiszolgáltatja a magyar gyerekeket a genderlobbinak”

– jelentette ki a korábbi miniszterelnök, aki szerint a Fidesz–KDNP-kormány Európa legjobb gyermekvédelmi törvényét alkotta meg, amelynek célja a gyermekek védelme és a szülők nevelési jogainak biztosítása volt. 

Állítása szerint a Tisza-kormány most ezt a szabályozást írta át az LMBTQ-szervezetek és a pedofilok érdekében.

A politikus különösen azt kifogásolta, hogy szerinte a módosítás lehetővé teszi a nemi identitással és a szexuális irányultsággal kapcsolatos genderpropaganda újbóli megjelenését az oktatási intézményekben. Úgy fogalmazott:

A szülőket megkerülve visszaengedik a genderpropagandát a magyar iskolákba és óvodákba.”

Orbán Viktor a döntés demokratikus legitimációját is megkérdőjelezte. 

Emlékeztetett arra, hogy a 2022-es gyermekvédelmi népszavazáson az egyes kérdésekben mintegy 3,5 millió választó adott a korábbi kormány álláspontjával egyező választ.

 A referendum ugyanakkor az érvényességi küszöb elmaradása miatt érvénytelen lett. A Fidesz elnöke szerint a Tisza-kormány a törvénymódosítással figyelmen kívül hagyta az akkori szavazók véleményét.

A Tisza-kormány most semmibe veszi az akaratukat”

 – mutatott rá Orbán Viktor.

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