Kórházban látták ma Orbán Viktort – ez lehetett az oka

A Blikk egyik olvasóriportere péntek reggel kilenc óra előtt találkozott Orbán Viktorral a Sportkórházban. A korábbi miniszterelnök egyedül érkezett, nem voltak vele testőrök, a folyosón ülőknek köszönt, majd bement az egyik vizsgálóba. A Blikk szerint Orbán Viktor előre tervezett vizsgálatra érkezhetett, amely a sokszor sérült bal térdéhez kapcsolódhat.

Orbán Viktor péntek reggel a Sportkórházban járt, a Blikk információi szerint a korábban többször műtött bal térdével kapcsolatban vizsgálhatták (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor bal térdével korábban is voltak problémák

A politikus bal térdét már több alkalommal meg kellett műteni. Első alkalommal 1997-ben, egy német és magyar parlamenti képviselők közötti futballmeccsen sérült meg a bonni Wasserland stadionban, és a beavatkozást a Sportkórházban végezték el.

A térde ezt követően hosszabb ideig nem okozott komolyabb gondot, 2013 őszén azonban ismét megsérült. Orbán Viktor akkor a felcsúti öregfiúk edzésén érzett fájdalmat egy mozdulat közben, a tréning végére pedig már látványosan bedagadt a térde. Az orvosok ismét műtét mellett döntöttek, amelyet szintén a Sportkórházban hajtottak végre.

2013-ban, kormányfőként is meg kellett operálni, akkor a kórházi ágyán is dolgozott (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

A 2013-as műtét idején Orbán Viktor már miniszterelnök volt. A Blikk szerint a kórházi ágyból is dolgozott: felpolcolt lábbal számítógépet és jegyzeteket kért, hogy készülni tudjon a két nappal későbbi kormányülésre.

A mostani látogatás pontos okáról Orbán Viktor nem nyilatkozott,

az információk szerint ugyanakkor ezúttal is a bal térdével kapcsolatos vizsgálatra érkezhetett.