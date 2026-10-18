Orbán Viktor egyértelművé tette: nem tekinti lezártnak politikai pályafutását

Lakiteleki beszédében Orbán Viktor számos témát körüljárt: beszélt a politikai visszatéréséről, a Fidesz újjászervezéséről, Magyar Péter kormányzásáról és arról is, hogy szerinte miért ő a hatalom valódi célpontja. Deák Dániel politikai elemző közösségi oldalán azt írta, szerinte öt fontos üzenet rajzolódik ki a Digitális Polgári Körök országos táborában szervezett beszélgetésből.

Lakiteleki beszédében Orbán Viktor számos témát körül járt (Fotó: Origo)

Elsőnek kiemelte Orbán Viktor azon kijelentését, miszerint „Ma rombolás zajlik Magyarországon!”. Szerinte a Tisza-kormány jelenleg azt bontja le, amit az elmúlt 16 évben felépítettek. A nemzeti szuverenitást, a gazdasági intézkedéseket és a fejlesztéseket említette példaként. Úgy látja, a rombolás már látható, az építkezésnek viszont egyelőre semmi jele. „Nekem a Jóisten 16 évet adott, néggyel még tartozik!” – jelentette ki a pártelnök, hozzátéve, szerinte húsz év szükséges ahhoz, hogy Magyarország tartósan szuverén országgá váljon. Ebből 16 év jutott neki miniszterelnökként. Deák Dániel szerint a pártelnök ezzel a kijelentésével egyértelművé tette:

nem tekinti lezártnak politikai pályafutását.

Az elemző kiemelte Orbán Viktor azon szavait is, miszerint a Fidesz újjászervezése már 90 százalékban megtörtént, decemberre pedig teljesen befejeződhet. A cél a polgári, nemzeti, keresztény közösség megerősítése, valamint a fiatalok megszólítása. Ebből szerinte azt látszik, a Fidesz már készül a visszatérésre.

Orbán Viktor a kormány fő célpontja

A beszélgetésből emlékeztetett, Orbán Viktor úgy fogalmazott: „Rám vadásznak!”. A korábbi kormány politikusainak letartóztatásáról azt állította, hogy a hatalom végső célpontja ő maga. Szerinte a Tisza-kormány a hozzá vezető utakat keresi, és politikai ellenfeleinek félreállítására törekszik.

A pártelnök az európai politikát érintően is fontos kijelentést tett: „Brüsszel helyett nemzeti szuverenitás!”. Vagyis Orbán Viktor szerint a Tisza az európai baloldalhoz igazodik a migráció, a genderkérdés és az ukrajnai háború ügyében. A jobboldal feladatának ezzel szemben a nemzeti önrendelkezés, a családok védelme, a béke és az adócsökkentés képviseletét tartja. Deák Dániel szerint a beszélgetés legfontosabb üzenete: Orbán Viktor szerint a Fidesznek készen kell állnia arra, hogy ismét felelősséget vállaljon az ország kormányzásáért. „Ha az országnak szüksége lesz, akkor ránk mindig lehet számítani.”