„Szabad Magyarországot!” – Elképesztő tömeg a Bem téren, Orbán Viktor látványos fotókat osztott meg a megemlékezésről

Mint az az Origo élő tudósításából is kiderült, a budapesti Bem téren tartotta idén az október 23-i rendezvényét a Fidesz. A megmozduláson hatalmas embertömeg vett részt, és ismert felszólalókból sem volt hiány. Orbán Viktor most látványos fotókat osztott meg a közösségi oldalán az ünnepi eseményről.

Orbán Viktor elképesztő fotókat osztott meg a Fidesz október 23-i megemlékezéséről Fotó: Mediaworks

Orbán Viktor elképesztő fotókat osztott meg a Fidesz október 23-i megemlékezéséről

A megemlékezésen olyan nevek mondtak beszédet, mint Áder János volt köztársasági elnök, Schmidt Mária történészprofesszor, vagy Bóka János, a párt parlamenti frakcióvezetője. A pénteki eseménnyel kapcsolatban Orbán Viktor már több tartalmamat is megosztott a közösségi oldalán, ezúttal egy galériával jelentkezett.

A volt miniszterelnök által megosztott fotókon is jól látszik, hogy milyen sokan vettek részt a megemlékezésen, amelyen még Hankó Balázs felesége is felszólalt.

Szabad Magyarországot!

- írta a galériához Orbán Viktor.