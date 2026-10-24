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Orbán Viktor

„Szabad Magyarországot!” – Elképesztő tömeg a Bem téren, Orbán Viktor látványos fotókat osztott meg a megemlékezésről

43 perce
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Hatalmas tömeg gyűlt össze a budapesti Bem téren, ahol a Fidesz az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára emlékezett. Orbán Viktor most látványos fotógalériát osztott meg az október 23-i rendezvényről, amelyen többek között Áder János, Schmidt Mária és Bóka János is beszédet mondott.
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Orbán ViktormegemlékezéstömegOktóber 23

Mint az az Origo élő tudósításából is kiderült, a budapesti Bem téren tartotta idén az október 23-i rendezvényét a Fidesz. A megmozduláson hatalmas embertömeg vett részt, és ismert felszólalókból sem volt hiány. Orbán Viktor most látványos fotókat osztott meg a közösségi oldalán az ünnepi eseményről. 

Orbán Viktor elképesztő fotókat osztott meg a Fidesz október 23-i megemlékezéséről
Orbán Viktor elképesztő fotókat osztott meg a Fidesz október 23-i megemlékezéséről Fotó: Mediaworks

Orbán Viktor elképesztő fotókat osztott meg a Fidesz október 23-i megemlékezéséről

A megemlékezésen olyan nevek mondtak beszédet, mint Áder János volt köztársasági elnök, Schmidt Mária történészprofesszor, vagy Bóka János, a párt parlamenti frakcióvezetője. A pénteki eseménnyel kapcsolatban Orbán Viktor már több tartalmamat is megosztott a közösségi oldalán, ezúttal egy galériával jelentkezett. 

A volt miniszterelnök által megosztott fotókon is jól látszik, hogy milyen sokan vettek részt a megemlékezésen, amelyen még Hankó Balázs felesége is felszólalt. 

Szabad Magyarországot!

- írta a galériához Orbán Viktor. 

 

Október 23-i megemlékezés
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