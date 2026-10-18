Magyar Péter szerint Orbán Viktor „fegyveres ellenállásról, az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásáról nevetgélt”

„Orbán Viktor ma a fizetős DPK táborban fegyveres lázadásról, az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásról beszélt nevetgélve. Ez az egyik legsúlyosabb állam elleni bűncselekmény” – írta közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Ahogy arról az Origo is beszámolt, vasárnap folytatódott vasárnap a Digitális Polgári Körök országos rendezvénye Lakiteleken, a Fidesz elnöke 10 órától tartott beszédet.

Magyar Péter fenyegetésnek ítélte meg, amikor Orbán Viktor Lakiteleken a nemzeti ellenállásról beszélt (Fotó: Origo)

Orbán Viktor nem kerülte meg a választási vereség kérdését, de a Tisza-kormány intézkedéseinek értékelésen mellett a Fidesz megújulásáról, a fiatalokról és beszélt arról is, milyen lehetőségeket lát a korábban meghirdetett nemzeti ellenállásra.

Ebben a pillanatban hazánk még nincs erre alkalmas állapotban. Mi már abban vagyunk, itt kioszthatnánk a megfelelő eszközöket, kinek mi jut, tompább, élesebb...

– fogalmazott.

Magyar Péter erre reagálva felidézte a Büntető törvénykönyv erre vonatkozó passzusát, miszerint „aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy Magyarország alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa, bűntett miatt öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. 254 § (2) bekezdés szerint aki az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló előkészületet követ el, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”.