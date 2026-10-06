Orbán Viktor megszólalt a Tisza-kormány adóemeléseiről – „Elkezdődött”

Orbán Viktor is reagált a Tisza-kormány frissen bejelentett adóváltozásaira. A volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke rövid bejegyzésben értékelte Magyar Péter kormányának terveit.

Orbán Viktor is megszólalt a Tisza-kormány adóemeléséről Fotó: Fischer Zoltán

Orbán Viktor is megszólalt a Tisza-kormány adóemeléséről

Elkezdődött. Itt vannak az első adóemelések

– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Magyar Péter miniszterelnök kedden ismertette a kormány 2027-től tervezett új adózási szabályait. A bejelentés szerint vagyonadót vezetnek be az egymilliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkezők számára, átalakítják és kibővítik a katát, valamint megszüntetik a profi labdarúgók és más hivatásos sportolók kiemelt adókedvezményét.

A vagyonadó az egymilliárd forint feletti vagyonrész után 1 százalékos lesz, míg a 100 milliárd forint fölötti részre 1,5 százalékos kulcs vonatkozik majd. A kata több vállalkozó előtt ismét megnyílik, ugyanakkor a főállású katások havi tételes adója 100 ezer forintra emelkedik.