A közleményben Magyar Péter kormányfő nyilatkozatára reagálva kiemelték, az embercsempészeket a magyar hatóságok elfogták, a bíróságok elítélték, majd a kormány kitoloncolta őket az országból. Kilátásba helyezte, hogy ha visszatérnek Magyarországra, kétszeres börtönbüntetést fognak elszenvedni.

Orbán Viktor Magyar Péternek üzent: Migrációpárti az Európai Bíróság ítélete Fotó: Fischer Zoltán

Hozzátették: „ez a politika sikeres volt, Magyarországon nincsenek migránsok, az embercsempészek pedig elkerülik hazánkat”.

Az Európai Bíróság ítélete egy migrációpárti és az embercsempészeknek kedvező ítélet. A magyar kormánynak nem üdvözölnie kell, hanem meg kell tagadnia a végrehajtását. Magyarország maradjon migránsmentes ország!

– olvasható a közleményben.

Az uniós bíróság csütörtökön kimondta: Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan speciális reintegrációs őrizetté alakította, ami a gyakorlatban az elítéltek szabadon bocsátását és kiutasítását jelentette

A luxembourgi székhelyű testület ítéletében helyt adott az Európai Bizottság Magyarország ellen benyújtott keresetének. Megállapította, hogy a magyar szabályozás nem biztosította az uniós jog által megkövetelt hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat.

Magyar Péter miniszterelnök pénteken a Facebook-oldalán tette szóvá, hogy Orbán Viktor volt kormányfő nem nyilatkozott arról, miért engedtek ki több ezer, jogerősen elítélt embercsempészt, veszélyes bűnözőt a magyar börtönökből.