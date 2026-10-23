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Ne féljetek! - ezt üzente Hankó Balázs – a Fidesz ünnepi megemlékezése élőben az Origón!

orbán viktor

Te tudod, hol fotózták le Orbán Viktort október 23-án?

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Azt már tudni lehetett, hogy hat év után először nem mond beszédet Orbán Viktor október 23-án. Ám most kiderült, nincs is itthon a volt kormányfő.
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orbán viktorbeszédoktóber 23.

Hat év után először fordul elő, hogy nem mond beszédet az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján Orbán Viktor. A Fidesz a mai napon a Bem téren tart megemlékezést, amelyen beszédet mond Áder János, Schmidt Mária és Bóka János is.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Eközben Orbán Viktor egy friss fotó tanúbizonysága szerint éppen Párizsban tartózkodik. Az egykori miniszterelnök a 444 szerint a Rue de l'Échelle-en található Normandy Hotel teraszán ül, és magányosan nyomkodja a telefonját.

A Louvre egyébként most szombaton zárva tart a tüntetések miatt.

Október 23-i megemlékezés
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