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Orbán Viktor

„Bármelyik nap hívhat bennünket a haza” – Orbán Viktor megrendítő üzenetet osztott meg

30 perce
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Erőteljes üzenetet osztott meg Orbán Viktor az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója után. A volt miniszterelnök Schmidt Mária október 23-i beszédének egyik legfontosabb részletét tette közzé.
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Orbán ViktorOktóber 23Schmidt Mária

Mint arról az Origo beszámolt, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján a budapesti Bem téren tartotta központi megemlékezését a Fidesz. Orbán Viktor most fontos üzenetet küldött a történtekkel kapcsolatban. 

Orbán Viktor Schmidt Mária október 23-i beszédéből osztott meg videót
Orbán Viktor Schmidt Mária október 23-i beszédéből osztott meg videót Fotó: Mediaworks

Orbán Viktor Schmidt Mária október 23-i beszédéből osztott meg videót

A hatalmas tömeget vonzó október 23-i rendezvényen mások mellett felszólalt Szűcs Gábor, Áder János, Bóka János és Schmidt Mária is. Utóbbi beszédéből most Orbán Viktor is megosztott egy rövid videót a közösségi oldalán, melyhez azt írta: 

Szabadság nélkül nincs igazság!

A videórészletben Schmidt Mária arra hívja fel a figyelmet, hogy a hősök példája tanít meg arra, hogy a szabadságért küzdeni kell, mert igazság és szabadság nélkül nem érdemes élni. 

Bármelyik nap hívhat bennünket a haza

- fogalmazott, majd hozzátette:

A hazaszeretet, az a hit, hogy egy mainál jobb jövőt építhetünk közösen, hogy örökségünk legbecsesebb része az a tudás, hogy ha kell, egyszerre ver minden magyar szíve.


 

Október 23-i megemlékezés
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