„Bármelyik nap hívhat bennünket a haza” – Orbán Viktor megrendítő üzenetet osztott meg

Mint arról az Origo beszámolt, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján a budapesti Bem téren tartotta központi megemlékezését a Fidesz. Orbán Viktor most fontos üzenetet küldött a történtekkel kapcsolatban.

Orbán Viktor Schmidt Mária október 23-i beszédéből osztott meg videót Fotó: Mediaworks

Orbán Viktor Schmidt Mária október 23-i beszédéből osztott meg videót

A hatalmas tömeget vonzó október 23-i rendezvényen mások mellett felszólalt Szűcs Gábor, Áder János, Bóka János és Schmidt Mária is. Utóbbi beszédéből most Orbán Viktor is megosztott egy rövid videót a közösségi oldalán, melyhez azt írta:

Szabadság nélkül nincs igazság!

A videórészletben Schmidt Mária arra hívja fel a figyelmet, hogy a hősök példája tanít meg arra, hogy a szabadságért küzdeni kell, mert igazság és szabadság nélkül nem érdemes élni.

Bármelyik nap hívhat bennünket a haza

- fogalmazott, majd hozzátette: