Orbán Viktor Párizsban pihen, Magyar Péter mégsem tud elszakadni tőle

Orbán Viktor családjával, köztük unokájával tölti az ünnepi hosszú hétvégét Párizsban, ám pihenése politikai vitát váltott ki. A Telex riportere még a szállodájánál is kérdésekkel kereste meg a volt kormányfőt, aki jelezte, hogy jelenleg az unokájával nyaral, Budapesten azonban szívesen nyilatkozik. Deák Dániel Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy Orbán Viktor 16 év kormányzás után joggal szeretne több időt tölteni szeretteivel, különösen annak fényében, hogy az április 12-i választási vereséget tudomásul vette, és békésen átadta a hatalmat.
Deák Dániel szerint Orbán Viktor háttérbe vonulása Magyar Péternek okozhat kellemetlenséget
A politikai elemző szerint érthetetlen, miért vált ki ekkora felháborodást, hogy a volt miniszterelnök néhány napot családja körében tölt.
Egy nagypapának hadd legyen már joga néhány nyugodt naphoz az unokájával egy ünnepi hosszú hétvégén
– fogalmazott Deák Dániel, aki politikai magyarázatot is adott a történtekre.
Szerinte Orbán Viktor háttérbe vonulása azért lehet kellemetlen a jelenlegi kormánynak, mert így egyre nehezebb a korábbi miniszterelnökre irányítani a közfigyelmet, miközben Magyar Péter kormányzati teljesítménye kerül előtérbe.
Deák Dániel többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy állítása szerint az adócsökkentések kormányaként beharangozott Tisza-kormány 18 adóteher-növelő és mindössze három adócsökkentő intézkedést jelentett be.
Emellett az október 23-i ünnepséget is szóba hozta, amelyre Magyar Péter korábban számos külföldi vezetőt várt, ám végül az állam- és kormányfők többsége távol maradt – a témával lapunk is részletesen foglalkozott. Ezzel szemben az elemző szerint a Fidesz Orbán Viktor személyes részvétele nélkül is jelentős tömeget tudott mozgósítani az ünnepen.
Deák Dániel úgy véli, Orbán Viktor jelenleg tudatosan távolabb helyezkedett az aktuálpolitikától, ez azonban nem jelenti azt, hogy később ne térhetne vissza a politikai élet frontvonalába.