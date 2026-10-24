Orbán Viktor Párizsban pihen, Magyar Péter mégsem tud elszakadni tőle

Orbán Viktor családjával, köztük unokájával tölti az ünnepi hosszú hétvégét Párizsban, ám pihenése politikai vitát váltott ki. A Telex riportere még a szállodájánál is kérdésekkel kereste meg a volt kormányfőt, aki jelezte, hogy jelenleg az unokájával nyaral, Budapesten azonban szívesen nyilatkozik. Deák Dániel Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy Orbán Viktor 16 év kormányzás után joggal szeretne több időt tölteni szeretteivel, különösen annak fényében, hogy az április 12-i választási vereséget tudomásul vette, és békésen átadta a hatalmat.

A Telex tudósítója egészen Párizsig követte a pihenését töltő Orbán Viktort (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Deák Dániel szerint Orbán Viktor háttérbe vonulása Magyar Péternek okozhat kellemetlenséget

A politikai elemző szerint érthetetlen, miért vált ki ekkora felháborodást, hogy a volt miniszterelnök néhány napot családja körében tölt.

Egy nagypapának hadd legyen már joga néhány nyugodt naphoz az unokájával egy ünnepi hosszú hétvégén

– fogalmazott Deák Dániel, aki politikai magyarázatot is adott a történtekre.

Szerinte Orbán Viktor háttérbe vonulása azért lehet kellemetlen a jelenlegi kormánynak, mert így egyre nehezebb a korábbi miniszterelnökre irányítani a közfigyelmet, miközben Magyar Péter kormányzati teljesítménye kerül előtérbe.

Deák Dániel többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy állítása szerint az adócsökkentések kormányaként beharangozott Tisza-kormány 18 adóteher-növelő és mindössze három adócsökkentő intézkedést jelentett be.