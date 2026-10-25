Kiderült, miért volt Orbán Viktor Párizsban október 23-án

Orbán Viktor Franciaországban, azon belül is Párizsban töltötte az október 23-át. A volt miniszterelnök a Blikknek árulta el ennek okát, valamint azt is, mivel töltötte az ottlétét.

Orbán Viktor Nagy Imre sírjánál járt

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Néhány napot a családommal és az unokáimmal töltöttünk Párizsban. Október 24-én kimentem a Père-Lachaise temetőbe, mert október 23-án zárva van. Itt található Nagy Imre és mártírtársainak emlékműve

– magyarázta Orbán, hozzátéve: aki teheti, mindenképp látogassa meg a helyet, mert az emlékmű nem csupán jelképes síremlék, hanem a magyar rendszerváltás egyik fontos előzménye és szimbóluma is.

Orbán Viktor párizsi útja miatt nem vett részt az itthon tartott október 23-ai megemlékezésen, ugyanakkor Facebook-oldalán közzétette az ott készült felvételeket. A fotók mellett ezekkel a sorokkal üzent: "Szabad Magyarországot!"