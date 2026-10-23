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Ne féljetek! - ezt üzente Hankó Balázs – a Fidesz ünnepi megemlékezése élőben az Origón!

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Szabad Magyarországot!

36 perce
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A volt miniszterelnök közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a Fidesz ünnepi rendezvényére, amely 14 órakor kezdődik a Bem téren.
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Orbán ViktorFideszoktóber 23.

„Szabad Magyarországot” – írta bejegyzéséhez Orbán Viktor. 

Amint arról korábban az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján a budapesti Bem téren tartja központi megemlékezését a Fidesz. Az ünnepi zászlómenetről, a beszédekről és a nap legfontosabb történéseiről folyamatosan frissülő cikkünkben számolunk be.

 

Október 23-i megemlékezés
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