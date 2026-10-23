Orbán Viktor: Szabad Magyarországot!

„Szabad Magyarországot” – írta bejegyzéséhez Orbán Viktor.

Amint arról korábban az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján a budapesti Bem téren tartja központi megemlékezését a Fidesz. Az ünnepi zászlómenetről, a beszédekről és a nap legfontosabb történéseiről folyamatosan frissülő cikkünkben számolunk be.