Orbán Viktor: Szabad Magyarországot!

A volt miniszterelnök közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a Fidesz ünnepi rendezvényére, amely 14 órakor kezdődik a Bem téren.
„Szabad Magyarországot” – írta bejegyzéséhez Orbán Viktor.
Amint arról korábban az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján a budapesti Bem téren tartja központi megemlékezését a Fidesz. Az ünnepi zászlómenetről, a beszédekről és a nap legfontosabb történéseiről folyamatosan frissülő cikkünkben számolunk be.
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