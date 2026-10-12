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Fél évvel a választás után fontos kérdéseket vetett fel Orbán Viktor

Orbán Viktor

Fél évvel a választás után fontos kérdéseket vetett fel Orbán Viktor

24 perce
Olvasási idő: 2 perc
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A Fidesz elnöke a HírTV esti műsorára hívta fel a figyelmet közösségi oldalán.
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Orbán ViktorHír TVBayer show

Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében a HírTV Bayer show című műsorának esti adására hívta fel a figyelmet. Bejegyzése szerint a műsorban Magyarország és a magyar jobboldal helyzete kerül előtérbe.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke
Fotó: Fischer Zoltán

Fél évvel a választás után. Hol tart Magyarország, hol tart a magyar jobboldal? Nézzétek este a Bayer show-t a HírTV-n!

– írta a Fidesz elnöke közösségi oldalán.

 

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