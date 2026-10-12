Fél évvel a választás után fontos kérdéseket vetett fel Orbán Viktor

Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében a HírTV Bayer show című műsorának esti adására hívta fel a figyelmet. Bejegyzése szerint a műsorban Magyarország és a magyar jobboldal helyzete kerül előtérbe.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke

Fotó: Fischer Zoltán

Fél évvel a választás után. Hol tart Magyarország, hol tart a magyar jobboldal? Nézzétek este a Bayer show-t a HírTV-n!

– írta a Fidesz elnöke közösségi oldalán.