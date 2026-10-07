Brüsszel már készül a legrosszabbra: súlyos orosz támadástól tartanak

A Magyar Nemzet beszámolója szerint az uniós egyeztetések azt követően gyorsultak fel, hogy augusztusban a lipcsei repülőtéren egy robbanóanyaggal megrakott drónt találtak. Az eset az uniós döntéshozók számára azt jelezte, hogy egy komoly orosz támadás veszélye már nem csupán elméleti lehetőség. Egy magas rangú uniós diplomata szerint ezért fel kell készülni egy súlyos incidensre, amely akár több ember életét is követelheti.

Brüsszelban titkos egyeztetéseken készülnek egy súlyos orosz támadásra (Fotó: Facebook/Hidvéghi Balázs)

Titkos egyeztetéseken készülnek a súlyos orosz támadásra

Öt uniós diplomata és tisztviselő is arról számolt be, hogy a tagállamok nagykövetei az elmúlt hetekben rendkívül szigorú biztonsági körülmények között egyeztettek a lehetséges válsághelyzetek kezeléséről. A találkozókon sem telefonok, sem asszisztensek nem lehettek jelen.

A titkos egyeztetéseket azt követően gyorsították fel, hogy augusztusban a lipcsei repülőtéren egy robbanóanyaggal megrakott drónt találtak. Az uniós vezetők szerint Oroszország az orosz–ukrán háború kitörése óta fokozza az EU területén végrehajtott rejtett műveleteit. A helyzetet Brüsszelben már olyan súlyosnak ítélik, hogy egy uniós tisztviselő szerint a halálos áldozatok megjelenése csupán idő kérdése.

Látva az orosz akciók kiterjedtségét és mértékét, előbb-utóbb biztosan lesznek áldozatok. Kész szerencse, hogy eddig még nincsenek”

– fogalmazott a tisztviselő.

A zárt tárgyalásokon több lehetséges intézkedés is napirendre került:

vészhelyzeti mentőcsapatok felállítása;

uniós pénzügyi alapok felszabadítása egy megtámadott tagállam számára;

a tagállami válságkommunikáció összehangolása;

közös biztonsági protokoll kidolgozása;

egy Európai Biztonsági Tanács létrehozásának lehetősége.

A tervek azonban komoly vitákat váltottak ki.

Több tagállam attól tart, hogy Brüsszel olyan területre lép be, amely alapvetően a NATO feladata, a párhuzamos struktúrák pedig egy valódi válsághelyzetben lassíthatják a döntéshozatalt.

Oana Lungescu, a NATO korábbi szóvivője szintén arra figyelmeztetett, hogy a hatásköri átfedések zavart okozhatnak a kritikus pillanatokban.