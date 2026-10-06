Őrsi Gergely megszólalt a korrupciós ügyéről: szerinte az egész szürreális

– A vádalku során született vallomásban több olyan szürreális részlet szerepelt, amelynek alapján az ember akár egy örkényi novellában is érezhetné magát – mondta a HVG 360-nak adott interjújában Őrsi Gergely. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a II. kerületi polgármestert júniusban tartóztatták le a fővárosi korrupciós ügyhöz kapcsolódó nyomozásban. A Központi Nyomozó Főügyészség összehangolt akciót hajtott végre több budapesti önkormányzatnál, az eljárásban pedig több ismert politikust is előállítottak és kihallgattak.

Interjút adott a börtönből Őrsi Gergely II. kerületi polgármester (Forrás: Facebook)

Az óbudai korrupciós ügyben meggyanúsított politikus múlt héten került a börtönből házi őrizetbe.

Őrsi Gergely az interjúban arról beszélt, hogy szerinte a vele szemben megfogalmazott vádak alapját egyetlen ember – Z. Zsolt – vallomása adja, miközben a polgármester állítja: sem fénykép, sem videó-, sem hangfelvétel nem támasztja alá azokat.

A polgármester szerint a vallomás több ponton is ellentmondásos, és olyan állításokat tartalmaz, amelyeket ő határozottan visszautasít.

A volt szocialista politikus hosszasan beszélt arról is, hogyan került a korrupciós ügy látókörébe, illetve milyen körülmények között tartóztatták le. Szerinte az ügyben szereplő vallomás több olyan elemet tartalmaz, amely szerinte nehezen hihető, ezért úgy véli, hogy a vele szemben megfogalmazott állításokat érdemes fenntartásokkal kezelni.

Őrsi Gergely az interjúban azt is hangsúlyozta, hogy nem követett el korrupciós bűncselekményt, és bízik abban, hogy az eljárás során tisztázódik a helyzete. Kitért arra is, hogyan élte meg a letartóztatását, milyen hatással volt az ügy a családjára, valamint arra, hogy szerinte milyen következményei lehetnek annak, ha egy politikust egy ilyen ügyben pusztán egy terhelő vallomás alapján hoznak összefüggésbe korrupcióval.