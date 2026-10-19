Magyar Péter bemutatja, mire számíthatunk 2027-ben – élőben az Országgyűlésből Origón!

Ismételten a megszokottól eltérően indult az Országgyűlés ülése, amely az egyetlen lesz a héten. Először a magyar–székely egység napjáról emlékeztek meg a képviselők, majd a magyar–bolgár barátság napjáról. A megemlékezés után már a szokásos rendben mennek tovább a történések a napirend szerint, a miniszterelnök megtartotta napirend előtti felszólalását amelyet a frakciók válaszai, majd Magyar Péter viszontválasza követ. A miniszterelnök napirend utáni felszólalásának végeztével a frakciók felszólalásai következnek és a kormányfő vagy a kormány tagjainak ezekre adott válaszai.

Az idei költségvetés módosításáról dönt az Országgyűlés Fotó: Ladóczki Balázs

Magyar Péter napirend előtti felszólalását azzal kezdte, hogy ma még magához képest is hosszan fog beszélni. Elmondta: a kormány elkészítette Magyarország 2027-es évi költségvetését, amelyet még ezen a héten megküldenek a Költségvetési Tanácsnak és még a hónap végén benyújtják az Országgyűlésnek. „Ez az igazságosság és a fejlődés költségvetése lesz” – ígérte a kormányfő.

Azt is elmondta a jövő évi költségvetésről, hogy a jövő évi költségvetésben teljes rendszereket fognak átalakítani. Állítása szerint mindezt azért teszik, hogy „igazságos, fejlődő, működő és emberséges hazát” építsenek. Majd azt üzente a képviselőknek, hogy akit ez nem érdekel, azok nyugodtan kifáradhatnak.

Ezek után Magyar Péter ezúttal is elkezdte a korábbi kormány vádlását.

A miniszterelnök azt igyekezte hangsúlyozni, hogy a Tisza-kormány költségvetése megállítja azt az általa rombolásnak nevezett folyamatot, amelyet a Fidesz az elmúlt 16 évben csinált.

Majd miután hosszasan győzködte az őt hallgatókat, hogy az előző kormány mindent rosszul csinált és lopott, utána Magyar Péter részletesebben is belement a jövő évi költségvetésbe.

Ilyen lesz a 2027-es költségvetés

A miniszterelnök először azt ígérte a 2027-es költségvetéssel kapcsolatban, hogy 9 százalékra csökkentik a minimálbér személyi jövedelem adóját. Majd azt ígérte, hogy ezen kívül mindenkinek, 680 ezer forintos havi jövedelem alatt csökkentik a személyi jövedelem adóját. Azt azonban nem árulta el, hogy ez pontosan mit is jelent számszerűen.