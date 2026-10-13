A napirend előtti felszólalásokat követően több képviselő mentelmi joga is az Országgyűlés elé kerül – élőben az Origón!

Az üléshét második napja már hagyományosabban kezdődik, mint az Országgyűlés hétfői ülése. A keddi nap a napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, amelyet feltehetően Magyar Péter ezúttal is kihasznál majd. A miniszterelnök várható kezdése után a többi frakció is szót kap majd.

Rengeteg szavazás vár ma az Országgyűlésre Fotó: Hatlaczki Balázs

A napirend előtti felszólalások után döntések és határozathozatalok következnek. Itt a képviselők döntenek

a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról szóló törvényről,

Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi törvény módosításáról,

az egyes törvényeknek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosításáról,

a büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb örvények módosításáról,

a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról,

az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvény módosításáról

és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvénynek, valamint a szőlészetről és borászatról szóló törvénynek a szőlő aranyszínű sárgaság növénybetegséggel kapcsolatos módosításáról.

A döntések után az Országgyűlés szavaz több mentelmi ügyben is. A képviselőknek a tiszás Gurzó Mária és a Mi Hazánk frakciót vezető Toroczkai László mentelmi jogáról kell döntést hozniuk.

Amint a két képviselő mentelmi jogának kiadásáról döntött az Országgyűlés, utána szavaznak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa új tagjairól. A jelöltek sikeres megválasztása esetén az új tanácstagok esküt tesznek a képviselők előtt.

Majd a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökhelyetteseinek megválasztása is az Országgyűlésre vár. Az elnökhelyetteseket egy 60 perces szünetben választják meg. A szünet után kihirdetik a választás eredményét. Eredményes választás esetén az NVVH új elnökhelyettesei leteszik esküjüket.