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Országgyűlés

A napirend előtti felszólalásokat követően több képviselő mentelmi joga is az Országgyűlés elé kerül – élőben az Origón!

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Sok döntést kell majd ma meghozniuk a képviselőknek. Az Országgyűlés elé olyan javaslatok kerülnek, mint az idei költségvetés módosítása, vagy a gyermekek jogaival kapcsolatos módosítások. Ezeken felül több mentelmi ügyben is döntést kell hozniuk, ahogy az NMHH Médiatanácsa új tagjairól és az NVVH új alelnökeiről is szavazniuk kell majd.
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OrszággyűlésparlamentMagyar Péter

Az üléshét második napja már hagyományosabban kezdődik, mint az Országgyűlés hétfői ülése. A keddi nap a napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, amelyet feltehetően Magyar Péter ezúttal is kihasznál majd. A miniszterelnök várható kezdése után a többi frakció is szót kap majd.

Parlament, Országgyűlés, őszi ülésszak, 2026.10.12.
Rengeteg szavazás vár ma az Országgyűlésre Fotó: Hatlaczki Balázs

A napirend előtti felszólalások után döntések és határozathozatalok következnek. Itt a képviselők döntenek

  • a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról szóló törvényről,
  • Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi törvény módosításáról,
  • az egyes törvényeknek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosításáról,
  • a büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb örvények módosításáról,
  • a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról,
  • az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvény módosításáról
  • és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvénynek, valamint a szőlészetről és borászatról szóló törvénynek a szőlő aranyszínű sárgaság növénybetegséggel kapcsolatos módosításáról.

A döntések után az Országgyűlés szavaz több mentelmi ügyben is. A képviselőknek a tiszás Gurzó Mária és a Mi Hazánk frakciót vezető Toroczkai László mentelmi jogáról kell döntést hozniuk.

Amint a két képviselő mentelmi jogának kiadásáról döntött az Országgyűlés, utána szavaznak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa új tagjairól. A jelöltek sikeres megválasztása esetén az új tanácstagok esküt tesznek a képviselők előtt.

Majd a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökhelyetteseinek megválasztása is az Országgyűlésre vár. Az elnökhelyetteseket egy 60 perces szünetben választják meg. A szünet után kihirdetik a választás eredményét. Eredményes választás esetén az NVVH új elnökhelyettesei leteszik esküjüket.

A döntések után általános viták következnek a lezárásig. Itt szóba kerül majd

  • az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvény módosítása,
  • a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény módosítása,
  • a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről és az ezekhez szükséges törvények módosítása
  • és az egyes törvényeknek december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításával összefüggő módosítása.

A viták után a képviselők ezúttal is lehetőséget kapnak majd napirend utáni felszólalásra.

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