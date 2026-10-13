A napirend előtti felszólalásokat követően több képviselő mentelmi joga is az Országgyűlés elé kerül – élőben az Origón!

Az üléshét második napja már hagyományosabban kezdődik, mint az Országgyűlés hétfői ülése. A keddi nap a napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, amelyet feltehetően Magyar Péter ezúttal is kihasznál majd. A miniszterelnök várható kezdése után a többi frakció is szót kap majd.
A napirend előtti felszólalások után döntések és határozathozatalok következnek. Itt a képviselők döntenek
- a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról szóló törvényről,
- Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi törvény módosításáról,
- az egyes törvényeknek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosításáról,
- a büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb örvények módosításáról,
- a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról,
- az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvény módosításáról
- és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvénynek, valamint a szőlészetről és borászatról szóló törvénynek a szőlő aranyszínű sárgaság növénybetegséggel kapcsolatos módosításáról.
A döntések után az Országgyűlés szavaz több mentelmi ügyben is. A képviselőknek a tiszás Gurzó Mária és a Mi Hazánk frakciót vezető Toroczkai László mentelmi jogáról kell döntést hozniuk.
Amint a két képviselő mentelmi jogának kiadásáról döntött az Országgyűlés, utána szavaznak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa új tagjairól. A jelöltek sikeres megválasztása esetén az új tanácstagok esküt tesznek a képviselők előtt.
Majd a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökhelyetteseinek megválasztása is az Országgyűlésre vár. Az elnökhelyetteseket egy 60 perces szünetben választják meg. A szünet után kihirdetik a választás eredményét. Eredményes választás esetén az NVVH új elnökhelyettesei leteszik esküjüket.
A döntések után általános viták következnek a lezárásig. Itt szóba kerül majd
- az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvény módosítása,
- a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény módosítása,
- a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről és az ezekhez szükséges törvények módosítása
- és az egyes törvényeknek december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításával összefüggő módosítása.
A viták után a képviselők ezúttal is lehetőséget kapnak majd napirend utáni felszólalásra.