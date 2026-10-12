Egy hét kihagyás után három üléses maratont tart az Országgyűlés

Nem csak olyan témákban tartanak vitát, majd szavazás, mint a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az egészségügyi kamarába való kötelező belépésről szóló törvény és az idei központi költségvetéséről szóló törvény módosítása, de döntenek majd több országgyűlési képviselő mentelmi jogáról is, továbbá a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa új tagjainak megválasztását is folytatják.
Megemlékezéssel indul az Országgyűlés hétfői ülése
A hétfői ülésen, amely megnyitja az új hetet, az Országgyűlés először megemlékezik az október 6-i nemzeti gyásznap alkalmából Aradi vértanúkra.
Ezután azonban már a megszokott mederben haladnak tovább a dolgok, a miniszterelnök megtartja szokásos napirend előtti felszólalását. A kormányfő felszólalására reagálnak a frakcióvezetők, majd Magyar Péter viszonválasza következik. Ezek után a frakcióknak is lesz lehetőségük napirend előtt felszólalni.
A napirend előtti felszólalások után interpellációk, majd az azonnali kérdések és válaszok órája következik.
Ezek után az Országgyűlés vitát tart a Törvényalkotási Bizottság jelentéséről és módosító javaslatáról, ugyanis a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldte az egészségügyről szóló és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról szóló jogszabályt.
Ez a törvény az, amely kötelezően előírná az orvosok számára, hogy be kell lépniük a Magyar Orvosi Kamarába.
Ennek végeztével a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái következnek. Ez között szerepel:
- Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi törvény módosítása,
- egyes törvényeknek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosítása,
- a büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb örvények módosítása,
- a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítása,
- az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvény módosítása
- és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvénynek, valamint a szőlészetről és borászatról szóló törvénynek a szőlő aranyszínű sárgaság növénybetegséggel kapcsolatos módosításáról.
A vitákat követően a képviselőknek lesz lehetőségük napirend után felszólalni.
A kedd a döntések napja lesz
Az üléshét második napja szintén napirend előtti felszólalásokkal kezdődik majd. Ezt feltehetően Magyar Péter ki is fogja használni. A miniszterelnök várható kezdése után a többi frakció is szót kap majd.
A felszólalások után döntések és határozathozatalok következnek. Itt a képviselők döntenek
- a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról szóló törvényről,
- Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi törvény módosításáról,
- az egyes törvényeknek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosításáról,
- a büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb örvények módosításáról,
- a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról,
- az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvény módosításáról
- és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvénynek, valamint a szőlészetről és borászatról szóló törvénynek a szőlő aranyszínű sárgaság növénybetegséggel kapcsolatos módosításáról.
A döntések után az Országgyűlés szavaz több mentelmi ügyben is. A képviselőknek a tiszás Gurzó Mária és a Mi Hazánk frakciót vezető Toroczkai László mentelmi jogáról kell döntést hozniuk.
Amint a két képviselő mentelmi jogának kiadásáról döntött az Országgyűlés, utána szavaznak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa új tagjairól. A jelöltek sikeres megválasztása esetén az új tanácstagok esküt tesznek a képviselők előtt.
Majd a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökhelyetteseinek megválasztása is az Országgyűlésre vár. Az elnökhelyetteseket egy 60 perces szünetben választják meg. A szünet után kihirdetik a választás eredményét. Eredményes választás esetén az NVVH új elnökhelyettesei leteszik esküjüket.
A döntések után általános viták következnek a lezárásig. Itt szóba kerül majd
- az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvény módosítása,
- a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény módosítása,
- a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről és az ezekhez szükséges törvények módosítása
- és az egyes törvényeknek december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításával összefüggő módosítása.
A viták után a képviselők ezúttal is lehetőséget kapnak majd napirend utáni felszólalásra.
Ezúttal már három napos lesz az üléshét
Az eddig megszokottaktól eltérően ezen a héten már az új parlamenti ülésrend szerint szerdán is lesz ülése az Országgyűlésnek. Ez azonban az előző két naptól eltérően nem napirend előtti felszólalásokkal kezdődik majd.
Kezdésként a képviselők meghallgatják a Magyar Nemzeti Bank 2025. évről szóló üzleti jelentését és beszámolóját. Ennek végeztével az Országgyűlés vitát tart ennek elfogadásáról.
Ennek végeztével további viták következnek lezárásig. Elsőként a frakciók vitáznak a Magyar Rádió és Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság alapító okiratának elfogadásáról és az átalakuláshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről. Majd a Magyar Távirati Iroda Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról.
Ezek után a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény módosítása kerül szóba. Majd az egyes magánjogi nyilvántartásokat érintő törvények módosításáról vitáznak a képviselők. Végül a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény módosításáról tartanak vitát.
Mindezek megvitatása után a képviselőknek ismét lesz lehetősége napirend utáni felszólalásra.