Nem csak olyan témákban tartanak vitát, majd szavazás, mint a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az egészségügyi kamarába való kötelező belépésről szóló törvény és az idei központi költségvetéséről szóló törvény módosítása, de döntenek majd több országgyűlési képviselő mentelmi jogáról is, továbbá a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa új tagjainak megválasztását is folytatják.

Egy hét kihagyás után három üléses maratont tart az Országgyűlés Fotó: Ladóczki Balázs

Megemlékezéssel indul az Országgyűlés hétfői ülése

A hétfői ülésen, amely megnyitja az új hetet, az Országgyűlés először megemlékezik az október 6-i nemzeti gyásznap alkalmából Aradi vértanúkra.

Ezután azonban már a megszokott mederben haladnak tovább a dolgok, a miniszterelnök megtartja szokásos napirend előtti felszólalását. A kormányfő felszólalására reagálnak a frakcióvezetők, majd Magyar Péter viszonválasza következik. Ezek után a frakcióknak is lesz lehetőségük napirend előtt felszólalni.

A napirend előtti felszólalások után interpellációk, majd az azonnali kérdések és válaszok órája következik.

Ezek után az Országgyűlés vitát tart a Törvényalkotási Bizottság jelentéséről és módosító javaslatáról, ugyanis a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldte az egészségügyről szóló és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról szóló jogszabályt.

Ez a törvény az, amely kötelezően előírná az orvosok számára, hogy be kell lépniük a Magyar Orvosi Kamarába.

Ennek végeztével a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái következnek. Ez között szerepel:

Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi törvény módosítása,

egyes törvényeknek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosítása,

a büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb örvények módosítása,

a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítása,

az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvény módosítása

és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvénynek, valamint a szőlészetről és borászatról szóló törvénynek a szőlő aranyszínű sárgaság növénybetegséggel kapcsolatos módosításáról.

A vitákat követően a képviselőknek lesz lehetőségük napirend után felszólalni.