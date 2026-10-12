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Országgyűlés

Ezúttal nem Magyar Péter felszólalásával kezdődik az Országgyűlés ülése – élőben az Origón!

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Két hét kihagyás után újra összeülnek a képviselők a parlamentben. Az Országgyűlés ezúttal egy megemlékezéssel és nem a miniszterelnök beszédével kezdi meg munkáját. A napirend előtti felszólalások után viták sora vár majd a frakciókra.
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OrszággyűlésparlamentMagyar Péter

Két hét kihagyás után folytatódik az Országgyűlés őszi ülésszaka. A hétfői ülés azonban nem a megszokott módon kezdődik. Magyar Péter napirend előtti felszólalása helyett a képviselők először az október 6-i nemzeti gyásznap alkalmából az aradi vértanúkra emlékeznek. A megemlékezés után azonban már a megszokott mederben haladnak tovább a dolgok, a miniszterelnök megtartja szokásos napirend előtti felszólalását. A kormányfő felszólalására reagálnak a frakcióvezetők, majd Magyar Péter viszontválasza következik. Ezek után a frakcióknak is lesz lehetőségük napirend előtt felszólalni.

Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenáris, 2026.09.22.
Nem a miniszterelnök felszólalásával kezdődik az Országgyűlés ülése Fotó: Ladóczki Balázs

A napirend előtti felszólalások után interpellációk, majd az azonnali kérdések és válaszok órája következik.

Az Országgyűlés vitát tart a Törvényalkotási Bizottság jelentéséről és módosító javaslatáról, ugyanis a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldte az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról szóló törvényt. Ez a törvény az, amely kötelezően előírná az orvosok számára, hogy be kell lépniük a Magyar Orvosi Kamarába.

Ennek végeztével a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái következnek. Ezek között szerepel:

  • Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi törvény módosítása,
  • egyes törvényeknek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosítása,
  • a büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosítása,
  • a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítása,
  • az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvény módosítása,
  • és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvénynek, valamint a szőlészetről és borászatról szóló törvénynek a szőlő aranyszínű sárgaság növénybetegséggel kapcsolatos módosításáról.

A vitákat követően a képviselőknek lesz lehetőségük napirend után felszólalni.

 

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