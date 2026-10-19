Politikai karrierjének egyik legfontosabb felszólalására készül ma Magyar Péter

Ismét összeül ma az Országgyűlés. A héten ez lesz az egyetlen ülésnap, jelentősége azonban annál nagyobb: Magyar Péter bemutatja a 2027-es költségvetési törvényjavaslatot, saját megfogalmazása szerint az eddigi talán legfontosabb felszólalása fog elhangzani. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta: „az igazságosság és a fejlődés költségvetése hazánk újjáépítéséről fog szólni. A NER kedvezményezettjei, az oligarchák, a multicégek és a lobbisták helyett a TISZA-kormány az előző évek kárvallottjaira, valamint a családokra, a magyar vállalkozásokra, a nyugdíjasokra, az oktatásra és az egészségügyre fog több forrást költeni”.

Ezúttal sem a megszokott módon kezdődik majd az Országgyűlés ülése (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Világgazdaság cikkében azonban rámutatott,

ez a feladat nem egyszerű: egyszerre kell fedezetet teremtenie a kormány vállalásaira, leszorítani a hiányt és mérsékelni az államadósságot.

Érdemes felidézni, a kormányfő a héten arról beszélt az újságíróknak Brüsszelben, hogy a kormány csökkenő költségvetési hiányt, lehetőség szerint mérséklődő államadósságot és tartós gazdasági növekedést szeretne elérni. Szerinte az előző kormány utolsó négy évét stagnáló gazdaság, növekvő államadósság és rendszeresen átírt költségvetési tervek jellemezték, ezen változtatna most az új kabinet. Kármán András pénzügyér megszólalásai is arra erősítenek rá, hogy a 2027-es büdzsé szerkezetét úgy alakították ki, hogy az egyszerre kezelje a strukturális hiányt és teremtsen stabil alapot.

Ügyesen kell egyensúlyoznia a kormánynak

A 2027-es költségvetés elfogadása azért is meghatározó jelentőségű, mert hosszabb távra kijelöli a kormány gazdaságpolitikai mozgásterét. A kabinetnek úgy kell teljesítenie a béremelésekre, az egészségügyre és a családtámogatásokra vonatkozó vállalásait, hogy közben mérsékelje a költségvetési hiányt és stabilizálja az államháztartás helyzetét. A Világgazdaság rámutatott:

a kormány előtt álló egyik legnagyobb kihívás a vállalt intézkedések és a költségvetési fegyelem összehangolása.

A hírportál emlékeztetett arra is, a pénzügyi mozgásteret az örökölt hiány és az államadósság is korlátozza: 2026-os költségvetés módosításakor a kormány 7,5 százalékos hiánycélt rögzített, miközben a Költségvetési Tanács a magas deficitből és az emelkedő államadósságból fakadó kockázatokra is felhívta a figyelmet. Mindez a jövő évi büdzsé összeállítását is meghatározza: a kiadások tervezésekor egyszerre kell forrásokat biztosítani a kormányzati célokra és elkerülni a pénzügyi egyensúly további romlását.