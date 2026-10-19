Politikai karrierjének egyik legfontosabb felszólalására készül ma Magyar Péter

Ismét összeül ma az Országgyűlés. A héten ez lesz az egyetlen ülésnap, jelentősége azonban annál nagyobb: Magyar Péter bemutatja a 2027-es költségvetési törvényjavaslatot, saját megfogalmazása szerint az eddigi talán legfontosabb felszólalása fog elhangzani. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta: „az igazságosság és a fejlődés költségvetése hazánk újjáépítéséről fog szólni. A NER kedvezményezettjei, az oligarchák, a multicégek és a lobbisták helyett a TISZA-kormány az előző évek kárvallottjaira, valamint a családokra, a magyar vállalkozásokra, a nyugdíjasokra, az oktatásra és az egészségügyre fog több forrást költeni”.
A Világgazdaság cikkében azonban rámutatott,
ez a feladat nem egyszerű: egyszerre kell fedezetet teremtenie a kormány vállalásaira, leszorítani a hiányt és mérsékelni az államadósságot.
Érdemes felidézni, a kormányfő a héten arról beszélt az újságíróknak Brüsszelben, hogy a kormány csökkenő költségvetési hiányt, lehetőség szerint mérséklődő államadósságot és tartós gazdasági növekedést szeretne elérni. Szerinte az előző kormány utolsó négy évét stagnáló gazdaság, növekvő államadósság és rendszeresen átírt költségvetési tervek jellemezték, ezen változtatna most az új kabinet. Kármán András pénzügyér megszólalásai is arra erősítenek rá, hogy a 2027-es büdzsé szerkezetét úgy alakították ki, hogy az egyszerre kezelje a strukturális hiányt és teremtsen stabil alapot.
Ügyesen kell egyensúlyoznia a kormánynak
A 2027-es költségvetés elfogadása azért is meghatározó jelentőségű, mert hosszabb távra kijelöli a kormány gazdaságpolitikai mozgásterét. A kabinetnek úgy kell teljesítenie a béremelésekre, az egészségügyre és a családtámogatásokra vonatkozó vállalásait, hogy közben mérsékelje a költségvetési hiányt és stabilizálja az államháztartás helyzetét. A Világgazdaság rámutatott:
a kormány előtt álló egyik legnagyobb kihívás a vállalt intézkedések és a költségvetési fegyelem összehangolása.
A hírportál emlékeztetett arra is, a pénzügyi mozgásteret az örökölt hiány és az államadósság is korlátozza: 2026-os költségvetés módosításakor a kormány 7,5 százalékos hiánycélt rögzített, miközben a Költségvetési Tanács a magas deficitből és az emelkedő államadósságból fakadó kockázatokra is felhívta a figyelmet. Mindez a jövő évi büdzsé összeállítását is meghatározza: a kiadások tervezésekor egyszerre kell forrásokat biztosítani a kormányzati célokra és elkerülni a pénzügyi egyensúly további romlását.
A költségvetési javaslatot emellett a kata szabályainak tervezett változása és a vagyonadó bevezetése is bonyolítja: a kormánynak azt is meg kell mutatnia, hogy az ezekből remélt bevételek miként illeszkednek a teljes büdzsébe, a Világgazdaság szerint a költségvetési törvénytervezet lényegében ennek a két intézkedésnek a politikai és gazdasági üzenetére épül.
Formailag is rendhagyó ülés lesz
Ami pedig a menetrendet illeti, ezúttal is a megszokottól eltérő módon kezdődik az Országgyűlés eheti egyetlen ülése. A hétfőn 13 órakor kezdődő ülés két megemlékezéssel indul majd. Először a magyar–székely egység napjára emlékeznek meg a képviselők, majd a magyar–bolgár barátság napjára. A megemlékezés után már a miniszterelnök szokásos napirend előtti felszólalásával folytatódik az ülés a napirend szerint. Ezt a frakciók válaszai, majd Magyar Péter viszontválasza követi. A miniszterelnök napirend utáni felszólalásának végeztével a frakciók felszólalásai következnek és a kormányfő vagy a kormány tagjainak ezekre adott válaszai.
A napirendi pontokat megnyitva elsőként, – a mandátumigazolás után – esküt tesz a Fidesz új képviselője, Kardosné Gyurkó Katalin.
Miután a legnagyobb ellenzéki frakció kiegészült egy újabb képviselővel, következik a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításának zárószavazása. Ezután a képviselők feladata lesz a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa új tagjainak megválasztása, ugyanis az előző két alkalommal a kormánypárti többség leszavazta a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Amennyiben ezúttal a tiszás képviselők elfogadják a két legnagyobb ellenzéki párt jelöltjeit, úgy a médiatanács sikeresen megválasztott két új tagja esküt tesz az Országgyűlés előtt.
A döntések és határozathozatalok után kérdések, majd az azonnali kérdések és válaszok órája következik, majd vége is a napirendnek. A képviselőknek azonban ezúttal is lesz lehetőségük napirend utáni felszólalásokra.