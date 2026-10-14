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Országgyűlés

Ma egész nap vitákat tartanak a parlamentben – élőben az Országgyűlésből az Origón!

24 perce
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Kivételes módon ma nem napirend előtti felszólalásokkal kezdték meg a munkát a képviselők a parlamentben. Az Országgyűlésre ezúttal egész napos viták várnak, azonban döntéseket ezúttal nem hoznak.
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OrszággyűlésTiszaparlamentvitaMNB

Az eddig megszokottaktól eltérően ezen a héten már három ülésnapot tart az Országgyűlés az új parlamenti ülésrend szerint, így szerdára is összehívták a képviselőket. A mai nap azonban eltér a hét előző két napjától, ugyanis ez az ülés ugyanis nem napirend előtti felszólalásokkal kezdődött. 

Parlament, Országgyűlés, parlamenti ülés, parlamentiülés, 2026.10.13.
Vitanapot tart az Országgyűlés Fotó: Ladóczki Balázs

A napirend előtti felszólalások helyett a képviselők ezúttal meghallgatják a Magyar Nemzeti Bank 2025. évről szóló üzleti jelentését és beszámolóját. Ennek végeztével az Országgyűlés vitát tart ennek elfogadásáról.

Ezek után további viták következnek lezárásig.

Elsőként a frakciók együttes általános vita keretében ütköztetik álláspontjaikat a Magyar Rádió és Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság alapító okiratának elfogadásáról és az átalakuláshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről. Majd a Magyar Távirati Iroda Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról.

Ezek után a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény módosítása kerül szóba. Majd az egyes magánjogi nyilvántartásokat érintő törvények módosításáról vitáznak a képviselők. Végül a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény módosításáról tartanak vitát.

Mindezek megvitatása után a képviselőknek ismét lesz lehetősége napirend utáni felszólalásra.

 

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