Lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője

Vezetőváltás jön az Országos Vízügyi Főigazgatóságnál: Láng István október 15-én távozik a főigazgatói posztról. A minisztérium azt is közölte, ki irányítja majd az intézményt az utód kinevezéséig.
Láng István 2026. október 15-ével távozik az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) főigazgatói posztjáról. Utódját pályázat útján választják ki, a vezetői feladatokat addig Gacsályi József műszaki főigazgató-helyettes látja el megbízottként.
A változásról az Élő Környezetért Felelős Minisztérium számolt be közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint
pályázatot írnak ki az OVF főigazgatói tisztségének betöltésére.
Az új vezető kinevezéséig Gacsályi József, a szervezet eddigi műszaki főigazgató-helyettese irányítja az intézményt megbízott főigazgatóként.
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