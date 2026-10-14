Lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője

Láng István 2026. október 15-ével távozik az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) főigazgatói posztjáról. Utódját pályázat útján választják ki, a vezetői feladatokat addig Gacsályi József műszaki főigazgató-helyettes látja el megbízottként.

Láng István október 15-ével lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatói tisztségéről.

Fotó: Országos Vízügyi Főigazgatóság Facebook-oldala

A változásról az Élő Környezetért Felelős Minisztérium számolt be közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint

pályázatot írnak ki az OVF főigazgatói tisztségének betöltésére.

Az új vezető kinevezéséig Gacsályi József, a szervezet eddigi műszaki főigazgató-helyettese irányítja az intézményt megbízott főigazgatóként.