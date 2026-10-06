Osztie Zoltán bocsánatot kért, nem akart senkit megbélyegezni

Nem konkrét embereket, hanem egy szemléletet akart megnevezni és minősíteni Osztie Zoltán a nagy vihart keltett mondataival – fejtette ki plébános a 24.hu-nak. Még múlt csütörtökön Magyar Péter egy posztjában kezdett diktálni az egyháznak, hogy határolódjanak el Osztie Zoltántól, akitől pedig bocsánatkérést követelt egy posztjában, ugyanis szerinte a katolikus lelkipásztor lealacsonyító és megbélyegző módon beszélt a tiszás szavazókról.

Osztie Zoltán bocsánatot kért Fotó: Facebook

A miniszterelnök elérte célját, ugyanis az Erdő Péter vezette Esztergom-Budapesti Főegyházmegye még csütörtök éjjel, egy posztban figyelmeztette a lelkipásztort, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen megnyilvánulásoktól.

Ezek egy összefüggő beszédből kiragadott mondatok voltak, amelyek – belátom – csakugyan alkalmasak arra, hogy félreértésre adjanak okot. Bocsánatot kérek mindenkitől, aki a szavaim miatt személyében érezte megbántva magát

– reagált Osztie Zoltán a szavai után kialakult felháborodásra. Majd kijelentette: ezt nem akarta. „Amikor azt mondom, tiszás, mi hazánkos, fideszes, nem konkrét embereket akarok megbélyegezni vagy megjelölni, hanem egy szemléletmódot megjeleníteni, és ez döntő különbség– tette hozzá.