Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Továbbra is rejtély, hogy miért zuhant le a Magyar Honvédség Gripene

Fontos

Havazást és dermesztő hideget hozhat a rendkívüli El Niño

Osztie Zoltán

Osztie Zoltán bocsánatot kért, nem akart senkit megbélyegezni

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A katolikus lelkipásztor elmondta: a botrányt indító szavait egy összefüggő beszédből kiragadták ki, amely így félreértésekre adott okot. Osztie Zoltán mégis bocsánatot kért azért, mert egyeseket megbántott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Osztie ZoltánkeresztényTisza

Nem konkrét embereket, hanem egy szemléletet akart megnevezni és minősíteni Osztie Zoltán a nagy vihart keltett mondataival – fejtette ki plébános a 24.hu-nak. Még múlt csütörtökön Magyar Péter egy posztjában kezdett diktálni az egyháznak, hogy határolódjanak el Osztie Zoltántól, akitől pedig bocsánatkérést követelt egy posztjában, ugyanis szerinte a katolikus lelkipásztor lealacsonyító és megbélyegző módon beszélt a tiszás szavazókról. 

Osztie Zoltán
Osztie Zoltán bocsánatot kért Fotó: Facebook

A miniszterelnök elérte célját, ugyanis az Erdő Péter vezette Esztergom-Budapesti Főegyházmegye még csütörtök éjjel, egy posztban figyelmeztette a lelkipásztort, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen megnyilvánulásoktól.

Ezek egy összefüggő beszédből kiragadott mondatok voltak, amelyek – belátom – csakugyan alkalmasak arra, hogy félreértésre adjanak okot. Bocsánatot kérek mindenkitől, aki a szavaim miatt személyében érezte megbántva magát

– reagált Osztie Zoltán a szavai után kialakult felháborodásra. Majd kijelentette: ezt nem akarta. „Amikor azt mondom, tiszás, mi hazánkos, fideszes, nem konkrét embereket akarok megbélyegezni vagy megjelölni, hanem egy szemléletmódot megjeleníteni, és ez döntő különbség– tette hozzá.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!