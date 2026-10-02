Magyar Péter az egyháznak is diktálna? Sorra érkeznek a kemény bírálatok

Mint lapunk megírta, Osztie Zoltán szeptember 26-án, a feldebrői Szent Márton-templomban elmondott prédikációja után Magyar Péter bocsánatkérést és az egyház azonnali, nyilvános elhatárolódását sürgette. Az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye elhatárolódott a plébános beszédétől, miközben több megszólaló védelmébe vette Osztie Zoltánt. Mások arra figyelmeztettek: a prédikáció megítélésétől függetlenül a kormányfő nem támaszthat politikai elvárásokat az egyházzal szemben.

Radics Béla szerint inkább dicséret illetné meg Osztie Zoltánt (Forrás: Facebook)

Radics Béla szerint megrovás helyett dicséret járna

A fideszes képviselő Radics Béla katolikusként az egyház tanításának és rendjének tiszteletben tartása mellett fogalmazta meg véleményét. Mint írta, Osztie Zoltán szavait másként értékeli, mint a plébános bírálói:

Én Osztie Zoltán atya szavaiban nem gyűlöletet, hanem egy pap lelkiismeretéből fakadó, bátor és világos figyelmeztetést hallok.

Bejegyzésében a Szentírás prófétáira hivatkozott, akik szerinte azért emelték fel a hangjukat, mert kötelességüknek érezték kimondani, amit igaznak tartottak. Radics Béla az egyház iránti engedelmességet megőrizve ezért a kiállásért inkább dicséretet, mint megrovást tartana indokoltnak.

Hozzátette: imádkozik Osztie Zoltánért és azért, hogy az egyházban mindig legyen helye az igazság szeretetben történő, félelem nélküli kimondásának.