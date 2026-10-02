Magyar Péter az egyháznak is diktálna? Sorra érkeznek a kemény bírálatok

Mint lapunk megírta, Osztie Zoltán szeptember 26-án, a feldebrői Szent Márton-templomban elmondott prédikációja után Magyar Péter bocsánatkérést és az egyház azonnali, nyilvános elhatárolódását sürgette. Az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye elhatárolódott a plébános beszédétől, miközben több megszólaló védelmébe vette Osztie Zoltánt. Mások arra figyelmeztettek: a prédikáció megítélésétől függetlenül a kormányfő nem támaszthat politikai elvárásokat az egyházzal szemben.
Radics Béla szerint megrovás helyett dicséret járna
A fideszes képviselő Radics Béla katolikusként az egyház tanításának és rendjének tiszteletben tartása mellett fogalmazta meg véleményét. Mint írta, Osztie Zoltán szavait másként értékeli, mint a plébános bírálói:
Én Osztie Zoltán atya szavaiban nem gyűlöletet, hanem egy pap lelkiismeretéből fakadó, bátor és világos figyelmeztetést hallok.
Bejegyzésében a Szentírás prófétáira hivatkozott, akik szerinte azért emelték fel a hangjukat, mert kötelességüknek érezték kimondani, amit igaznak tartottak. Radics Béla az egyház iránti engedelmességet megőrizve ezért a kiállásért inkább dicséretet, mint megrovást tartana indokoltnak.
Hozzátette: imádkozik Osztie Zoltánért és azért, hogy az egyházban mindig legyen helye az igazság szeretetben történő, félelem nélküli kimondásának.
Rétvári és Pócs az egyház önállóságát kérte számon
A kereszténydemokrata Rétvári Bence elsősorban Magyar Péter fellépését bírálta. A KDNP frakcióvezetője szerint a miniszterelnök már az egyházi vezetőknek is utasításokat akar adni, miközben nem fogadja el, ha egy pap kritikusan beszél róla. Mint írta:
A pápával önmagáról beszél, de nem tűri, ha egy pap róla beszél (kritikusan).
Rétvári értelmezése szerint Osztie kritikája a miniszterelnöknek a plébános világnézetével ellentétes döntéseire és megszólalásaira adott válasz. Bejegyzésében többek között a szívhangrendeletet, az abortusztablettát, az eutanáziát, a gendert és az azonos nemű párok örökbefogadását említette.
A politikus a szólásszabadság, valamint az állam és az egyház elválasztásának elvére hivatkozva utasította el a kormányfő követelését.
Egy miniszterelnök nem utasítgathatja az egyház vezetőit
– fogalmazott. Kettős mércét is kifogásolt: szerinte aki elfogadja a Fidesz–KDNP-t bíráló egyházi megszólalásokat, annak a Tiszával szembeni kritikát is el kell viselnie.
A fideszes Pócs János ugyancsak azt vetette Magyar Péter szemére, hogy szerinte saját maga akarja meghatározni, mit jelent a szólásszabadság. Úgy vélte, a miniszterelnök másokat keményen támad, az egyháztól viszont bocsánatkérést és elhatárolódást követel. Hangsúlyozta, hogy a templom Isten háza, és kifogásolta, hogy a politikai hatalom beleszóljon abba, mit mondhat egy pap az életről, a családról és az evangéliumról.
Bejegyzését a hívek és a papság védelmére felszólító, csípős üzenettel zárta:
szerinte ők Magyar Péterért is imádkoznak a Miatyánk azon részénél, hogy „szabadíts meg a gonosztól”.
A Fidesz képviselője, Panyi Miklós szintén a kormányfő követelését bírálta, ironikusan az „ÁVH bevonását” javasolva. Emellett azt a kérdést vetette fel, hogy miközben a pap megszólalása miatt elhatárolódást követelnek, elfogadhatónak számít-e templomból kijövő embereket gyalázni platós kocsiról.
Osztie Zoltán szavait és Magyar Péter követelését is bírálták
A Balogh Gáborhoz és Hont Andráshoz kapcsolódó reakció mindkét megszólalást kifogásolta. Osztie Zoltán mondataival kapcsolatban úgy fogalmaztak:
Amit Osztie Zoltán mondott, olyat pap nem mondhat, mert Krisztus tanítványának lenni nem választási krumpli, amit a megfelelő szavazatért cserébe kaphatunk meg.
Ugyanakkor Magyar Péter fellépését sem tartották elfogadhatónak. Álláspontjuk szerint jogállamban a miniszterelnök semmilyen állásfoglalást nem várhat el egy egyháztól.
A reakciók így két külön kérdést állítottak a vita középpontjába: milyen megszólalás fér bele egy pap prédikációjába, és milyen alapon követelhet egy miniszterelnök nyilvános állásfoglalást az egyháztól.