Bóka János: 16 millió forinttal is többe kerülhet a lakásvásárlás az Otthon Start program megszüntetése miatt

Újabb, a családok pénztárcáját érintő kormányzati döntéseket bírált Facebook-videójában Bóka János. A Fidesz frakcióvezetője szerint az Otthon Start program megszüntetése és a közszolgálati dolgozók lakhatási támogatásának kivezetése egyaránt súlyos anyagi következményekkel járhat. A politikus konkrét számításokkal mutatta be, mennyivel emelkedhetnek a lakásvásárlók törlesztőrészletei.

Az Otthon Start program megszüntetése jelentős többletterhet róhat a magyar családokra (Fotó: unsplash.com)

Otthon Start program: akár 55 ezer forinttal is nőhet a havi törlesztőrészlet

A Tisza jön és elvesz. Ráadásul a magyar emberektől, a magyar családoktól

– kezdte videóját Bóka János, aki szerint egyetlen nap alatt két olyan intézkedésről is bejelentés született, amely kedvezőtlenül érintheti a családokat.

A Tisza-kormány október 27-ével kivezeti az Otthon Start programot, amelynek helyét a Wekerle Plusz konstrukció veszi át. Míg a korábbi rendszerben új és használt lakás vásárlására egyaránt 3 százalékos kamatozású hitelt lehetett felvenni, az új programban a használt ingatlanok esetében már 5 százalékos lesz a kamat. Az új építésű lakásoknál továbbra is megmarad a 3 százalékos lehetőség, a már megkötött Otthon Start-szerződések pedig érvényben maradnak. Bóka János szerint a változtatás jelentős többletkiadást okozhat a jövőben használt lakást vásárlóknak.

Egy 25 éves futamidejű, 50 millió forintos hitel esetében a havi törlesztőrészlet mintegy 55 ezer forinttal emelkedhet, ami a teljes futamidő alatt több mint 16 millió forintos többletet jelenthet – ismertette a politikus.

A frakcióvezető a közszolgálati dolgozók otthontámogatásának megszüntetését is kifogásolta. Felidézte, hogy az évi egymillió forintos támogatásra mintegy 800 ezer közszolgálati dolgozó lehetett jogosult, a lehetőséggel pedig 2026-ban 186 ezren éltek. A támogatást lakáshitelük törlesztésére vagy előtörlesztésére fordíthatták. Bóka szerint az előtörlesztés révén a családok a kamatterheiket is csökkenthették, ami a havi törlesztőrészletben akár hétezer forintos könnyebbséget jelenthetett.

A támogatás kivezetéséről szóló korábbi beszámolók szerint a kormány a szükséges költségvetési forrás hiányával indokolta a 2027-es folytatás elmaradását. Az eredeti támogatás is az adott évi költségvetési fedezet rendelkezésre állásától függött.

A frakcióvezető úgy véli, a két intézkedés miatt ismét a magyar családok járhatnak rosszul. Azt a kérdést is felvetette, milyen további megszorításokra és elvonásokra számíthatnak még a magyar emberek az év hátralévő részében.