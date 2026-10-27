Megszűnik az Otthon Start: havi 33 ezer forinttal lehet magasabb a törlesztőrészlet a Wekerle-programban

Véget ér az Otthon Start program, helyét október 28-tól a Wekerle-program veszi át. Az új konstrukcióban a korábbi 41 éves korhatárt 45 évre emelik, ugyanakkor a használt lakások vásárlására felvehető támogatott hitel kamata 3-ról 5 százalékra nő. Az új építésű ingatlanok esetében megmarad a fix 3 százalékos kamat. Balogh László szerint az átállás a lakásvásárlók pénztárcáját és az ingatlanpiaci folyamatokat egyaránt befolyásolhatja.
Tízmillió forintos különbséget is jelenthet az új hitelkonstrukció
Az Otthon Start egy év alatt több mint 70 ezer első lakásvásárlást segített, gyakorlatilag megduplázva az első lakásvásárlók számát. A hitelfelvevők átlagéletkora 34 év volt, az új lakáshitelek között pedig a kamattámogatott konstrukciók aránya a korábbi 20 százalékról közel 80 százalékra emelkedett a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint. A szakértő is rámutatott
Az Otthon Start mennyiségi szempontból elérte a célját.”
A kedvezményes, fix 3 százalékos kamat jelentős megtakarítást biztosított: egy 35 millió forintos, 25 éves futamidejű hitelnél ez akár 20 millió forintot is jelenthetett. A támogatás azonban komoly költségvetési terhekkel járt, és részben beépült az ingatlanárakba is. Balogh László becslése szerint a program mintegy 6 százalékponttal gyorsította a lakásdrágulást.
A Wekerle-program legjelentősebb változása a használt lakásokra felvehető hitel kamatának 5 százalékra emelése.
Egy 30 millió forintos, 25 éves futamidejű hitelnél a két konstrukció közötti különbség a következőképpen alakul:
- Havi törlesztőrészlet: 142 ezer helyett 175 ezer forint.
- Havi többletkiadás: körülbelül 33 ezer forint.
- Éves többletteher: csaknem 400 ezer forint.
- Teljes visszafizetendő összeg: 42,7 millió helyett 52,6 millió forint.
- Teljes többletköltség: közel 10 millió forint.
- Jövedelmi elvárás: hozzávetőleg 66 ezer forinttal magasabb nettó jövedelemre lehet szükség.
Az új konstrukció ugyanakkor továbbra is kedvezőbb a piaci hiteleknél. A money.hu adatai szerint a nyilvános ajánlatok 6,25 százalékos kamattól indulnak, ami egy hasonló hitelnél közel 198 ezer forintos havi törlesztőrészletet jelentene.
Igazságosabb lehet a Wekerle-program, de az alacsonyabb jövedelműek rosszabbul járhatnak
A kormány az Otthon Start átalakítását részben azzal indokolta, hogy a támogatásból elsősorban a tehetősebbek részesültek. Az MNB adatai szerint a hitelfelvevők kétharmada a felső két jövedelmi tizedből került ki, Balogh László azonban rámutatott: a piaci lakáshitelek esetében korábban ugyanez volt az arány.
Társadalmi szempontból nem biztos, hogy szerencsés és egészséges, ha piaci lakáshitelt csak a legnagyobb jövedelműek engedhetnek meg maguknak”
– magyarázta, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a szigorúbb jogosultsági feltételek önmagukban nem teszik igazságosabbá a rendszert.
A használt lakások drágább finanszírozása éppen az alacsonyabb keresetűeket érintheti leginkább, akik jellemzően az olcsóbb ingatlanok között keresgélnek.
A Wekerle-program ugyanakkor átfogóbb lakáspolitikai program az elődjénél. A támogatott hitelek mellett visszatér a lakástakarékpénztárak állami támogatása, energetikai felújítási program indul, és a bérlakásépítés is szerepet kap. A korszerűsítésekre akár 7,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatás is elérhető lehet, amelyre hosszú idő után a társasházi lakások tulajdonosai is pályázhatnak.
Szűken a hitelt nézve tehát az Otthon Start kínált kedvezőbb feltételeket. A lakáspolitika egészét tekintve viszont a Wekerle-program kiegyensúlyozottabb.”
Az új építésű ingatlanok számára további előnyt jelent a fix 3 százalékos kamat és az 5 százalékos áfakulcs fennmaradása. A használt és új lakások közötti kamatkülönbség az új építésű ingatlanok felé terelheti a keresletet, míg a felújítási támogatások a kisebb építőipari vállalkozásoknak is új megrendeléseket hozhatnak.
Csökkenhetnek az ingatlanárak az Otthon Start megszűnése után?
A magyar lakáspiacon már az Otthon Start kivezetése előtt is lassult a drágulás és mérséklődött a kereslet.
Az ingatlan.com lakásárindexe szerint szeptemberben országosan 8,2, Budapesten 3,3 százalékos éves áremelkedést mértek, miközben január és szeptember között 20 százalékkal kevesebb érdeklődést regisztráltak, mint egy évvel korábban. A felmérések alapján már többen adnának el ingatlant, mint ahányan vásárolnának.
A szakértő ennek ellenére nem számít általános áresésre. A változások mértékét elsősorban az új program részletszabályai, különösen a négyzetméterár-korlátok határozhatják meg:
Jelentős árcsökkenésre az Otthon Start kivezetése után sem számítok. Kivétel lehet, ha a Wekerle-program négyzetméterár-korlátja a használt lakásoknál a mostani 1,5 millió forint alá kerül.”
Ez elsősorban Budapesten okozhatna árkorrekciót, ahol a használt társasházi lakások átlagos négyzetméterára már 1,48 millió forint körül alakul. Az ország többi részén ugyanakkor az árak jellemzően még az 1,2–1,3 milliós szinttől is messze elmaradnak.
Rövid távon inkább a vásárlások időzítése változhat: a korábbi, kedvezőbb hitelt igénylők igyekezhetnek lezárni ügyleteiket, az átállást követően pedig átmeneti kivárás jöhet.
A Wekerle-program az építőiparnak is új lendületet adhat, különösen az energetikai felújításokon keresztül. Ugyanakkor az új építésű lakások kínálata már ötéves csúcson van, így jelenleg nem a kínálat, hanem a gyengülő vásárlói kereslet jelenti a legnagyobb kihívást.
Az új program tényleges piaci hatásait ezért elsősorban a végleges árplafonok, a maximális hitelösszegek és a jogosultsági feltételek határozhatják meg. Balogh László értékelése alapján a Wekerle-program hosszabb távon kiegyensúlyozottabb lakáspolitikai megoldást jelenthet, a használt lakások vásárlói számára azonban a korábbinál jóval drágábbá válhat az otthonteremtés.