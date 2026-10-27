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Megszűnik az Otthon Start: havi 33 ezer forinttal lehet magasabb a törlesztőrészlet a Wekerle-programban

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Október 28-án elindul a Wekerle-program, amely hivatalosan is felváltja az Otthon Start programot, és bár az új konstrukció több területen is kedvező változásokat hoz, a használt lakások vásárlói jelentős többletköltségekkel szembesülhetnek. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője lapunknak adott interjújában az Otthon Start eredményeiről, az új támogatási rendszer előnyeiről és hátrányairól, valamint a magyar lakáspiac várható alakulásáról is beszélt.
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Véget ér az Otthon Start program, helyét október 28-tól a Wekerle-program veszi át. Az új konstrukcióban a korábbi 41 éves korhatárt 45 évre emelik, ugyanakkor a használt lakások vásárlására felvehető támogatott hitel kamata 3-ról 5 százalékra nő. Az új építésű ingatlanok esetében megmarad a fix 3 százalékos kamat. Balogh László szerint az átállás a lakásvásárlók pénztárcáját és az ingatlanpiaci folyamatokat egyaránt befolyásolhatja.

Otthon Start
Az új konstrukció továbbra is kedvezőbb a piaci hiteleknél, ugyanakkor így is 10 milliós többletköltséget jelent, mint az Otthon Start (Fotó: Mediaworks)

Tízmillió forintos különbséget is jelenthet az új hitelkonstrukció

Az Otthon Start egy év alatt több mint 70 ezer első lakásvásárlást segített, gyakorlatilag megduplázva az első lakásvásárlók számát. A hitelfelvevők átlagéletkora 34 év volt, az új lakáshitelek között pedig a kamattámogatott konstrukciók aránya a korábbi 20 százalékról közel 80 százalékra emelkedett a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint. A szakértő is rámutatott

Az Otthon Start mennyiségi szempontból elérte a célját.”

A kedvezményes, fix 3 százalékos kamat jelentős megtakarítást biztosított: egy 35 millió forintos, 25 éves futamidejű hitelnél ez akár 20 millió forintot is jelenthetett. A támogatás azonban komoly költségvetési terhekkel járt, és részben beépült az ingatlanárakba is. Balogh László becslése szerint a program mintegy 6 százalékponttal gyorsította a lakásdrágulást.

A Wekerle-program legjelentősebb változása a használt lakásokra felvehető hitel kamatának 5 százalékra emelése.

 Egy 30 millió forintos, 25 éves futamidejű hitelnél a két konstrukció közötti különbség a következőképpen alakul:

  • Havi törlesztőrészlet: 142 ezer helyett 175 ezer forint.
  • Havi többletkiadás: körülbelül 33 ezer forint.
  • Éves többletteher: csaknem 400 ezer forint.
  • Teljes visszafizetendő összeg: 42,7 millió helyett 52,6 millió forint.
  • Teljes többletköltség: közel 10 millió forint.
  • Jövedelmi elvárás: hozzávetőleg 66 ezer forinttal magasabb nettó jövedelemre lehet szükség.

Az új konstrukció ugyanakkor továbbra is kedvezőbb a piaci hiteleknél. A money.hu adatai szerint a nyilvános ajánlatok 6,25 százalékos kamattól indulnak, ami egy hasonló hitelnél közel 198 ezer forintos havi törlesztőrészletet jelentene.

Igazságosabb lehet a Wekerle-program, de az alacsonyabb jövedelműek rosszabbul járhatnak

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A kormány az Otthon Start átalakítását részben azzal indokolta, hogy a támogatásból elsősorban a tehetősebbek részesültek. Az MNB adatai szerint a hitelfelvevők kétharmada a felső két jövedelmi tizedből került ki, Balogh László azonban rámutatott: a piaci lakáshitelek esetében korábban ugyanez volt az arány. 

Társadalmi szempontból nem biztos, hogy szerencsés és egészséges, ha piaci lakáshitelt csak a legnagyobb jövedelműek engedhetnek meg maguknak”

– magyarázta, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a szigorúbb jogosultsági feltételek önmagukban nem teszik igazságosabbá a rendszert. 

A használt lakások drágább finanszírozása éppen az alacsonyabb keresetűeket érintheti leginkább, akik jellemzően az olcsóbb ingatlanok között keresgélnek.

A Wekerle-program ugyanakkor átfogóbb lakáspolitikai program az elődjénél. A támogatott hitelek mellett visszatér a lakástakarékpénztárak állami támogatása, energetikai felújítási program indul, és a bérlakásépítés is szerepet kap. A korszerűsítésekre akár 7,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatás is elérhető lehet, amelyre hosszú idő után a társasházi lakások tulajdonosai is pályázhatnak.

Szűken a hitelt nézve tehát az Otthon Start kínált kedvezőbb feltételeket. A lakáspolitika egészét tekintve viszont a Wekerle-program kiegyensúlyozottabb.”

Az új építésű ingatlanok számára további előnyt jelent a fix 3 százalékos kamat és az 5 százalékos áfakulcs fennmaradása. A használt és új lakások közötti kamatkülönbség az új építésű ingatlanok felé terelheti a keresletet, míg a felújítási támogatások a kisebb építőipari vállalkozásoknak is új megrendeléseket hozhatnak.

Otthon Start
A szakértő szerint az Otthon Start kedvezőbb feltételeket kínált, a Wekerle-program viszont kiegyensúlyozottabb (Fotó: Shutterstock)

Csökkenhetnek az ingatlanárak az Otthon Start megszűnése után?

A magyar lakáspiacon már az Otthon Start kivezetése előtt is lassult a drágulás és mérséklődött a kereslet. 

Az ingatlan.com lakásárindexe szerint szeptemberben országosan 8,2, Budapesten 3,3 százalékos éves áremelkedést mértek, miközben január és szeptember között 20 százalékkal kevesebb érdeklődést regisztráltak, mint egy évvel korábban. A felmérések alapján már többen adnának el ingatlant, mint ahányan vásárolnának.

A szakértő ennek ellenére nem számít általános áresésre. A változások mértékét elsősorban az új program részletszabályai, különösen a négyzetméterár-korlátok határozhatják meg:

Jelentős árcsökkenésre az Otthon Start kivezetése után sem számítok. Kivétel lehet, ha a Wekerle-program négyzetméterár-korlátja a használt lakásoknál a mostani 1,5 millió forint alá kerül.”

Ez elsősorban Budapesten okozhatna árkorrekciót, ahol a használt társasházi lakások átlagos négyzetméterára már 1,48 millió forint körül alakul. Az ország többi részén ugyanakkor az árak jellemzően még az 1,2–1,3 milliós szinttől is messze elmaradnak.

Rövid távon inkább a vásárlások időzítése változhat: a korábbi, kedvezőbb hitelt igénylők igyekezhetnek lezárni ügyleteiket, az átállást követően pedig átmeneti kivárás jöhet.

A Wekerle-program az építőiparnak is új lendületet adhat, különösen az energetikai felújításokon keresztül. Ugyanakkor az új építésű lakások kínálata már ötéves csúcson van, így jelenleg nem a kínálat, hanem a gyengülő vásárlói kereslet jelenti a legnagyobb kihívást.

Az új program tényleges piaci hatásait ezért elsősorban a végleges árplafonok, a maximális hitelösszegek és a jogosultsági feltételek határozhatják meg. Balogh László értékelése alapján a Wekerle-program hosszabb távon kiegyensúlyozottabb lakáspolitikai megoldást jelenthet, a használt lakások vásárlói számára azonban a korábbinál jóval drágábbá válhat az otthonteremtés.

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