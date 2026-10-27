Megszűnik az Otthon Start: havi 33 ezer forinttal lehet magasabb a törlesztőrészlet a Wekerle-programban

Véget ér az Otthon Start program, helyét október 28-tól a Wekerle-program veszi át. Az új konstrukcióban a korábbi 41 éves korhatárt 45 évre emelik, ugyanakkor a használt lakások vásárlására felvehető támogatott hitel kamata 3-ról 5 százalékra nő. Az új építésű ingatlanok esetében megmarad a fix 3 százalékos kamat. Balogh László szerint az átállás a lakásvásárlók pénztárcáját és az ingatlanpiaci folyamatokat egyaránt befolyásolhatja.

Az új konstrukció továbbra is kedvezőbb a piaci hiteleknél, ugyanakkor így is 10 milliós többletköltséget jelent, mint az Otthon Start (Fotó: Mediaworks)

Tízmillió forintos különbséget is jelenthet az új hitelkonstrukció

Az Otthon Start egy év alatt több mint 70 ezer első lakásvásárlást segített, gyakorlatilag megduplázva az első lakásvásárlók számát. A hitelfelvevők átlagéletkora 34 év volt, az új lakáshitelek között pedig a kamattámogatott konstrukciók aránya a korábbi 20 százalékról közel 80 százalékra emelkedett a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint. A szakértő is rámutatott

Az Otthon Start mennyiségi szempontból elérte a célját.”

A kedvezményes, fix 3 százalékos kamat jelentős megtakarítást biztosított: egy 35 millió forintos, 25 éves futamidejű hitelnél ez akár 20 millió forintot is jelenthetett. A támogatás azonban komoly költségvetési terhekkel járt, és részben beépült az ingatlanárakba is. Balogh László becslése szerint a program mintegy 6 százalékponttal gyorsította a lakásdrágulást.

A Wekerle-program legjelentősebb változása a használt lakásokra felvehető hitel kamatának 5 százalékra emelése.

Egy 30 millió forintos, 25 éves futamidejű hitelnél a két konstrukció közötti különbség a következőképpen alakul:

Havi törlesztőrészlet : 142 ezer helyett 175 ezer forint.

Havi többletkiadás : körülbelül 33 ezer forint.

Éves többletteher : csaknem 400 ezer forint.

Teljes visszafizetendő összeg : 42,7 millió helyett 52,6 millió forint.

Teljes többletköltség : közel 10 millió forint.

Jövedelmi elvárás: hozzávetőleg 66 ezer forinttal magasabb nettó jövedelemre lehet szükség.

Az új konstrukció ugyanakkor továbbra is kedvezőbb a piaci hiteleknél. A money.hu adatai szerint a nyilvános ajánlatok 6,25 százalékos kamattól indulnak, ami egy hasonló hitelnél közel 198 ezer forintos havi törlesztőrészletet jelentene.