700 ezer forintot vennének el a családoktól – az Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz–KDNP

Az Otthoni Energiatároló Program feltételeinek utólagos módosítása miatt az Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz–KDNP – közölte a Fidesz-frakció csütörtökön az MTI-vel. A pártszövetség elfogadhatatlannak tartja, hogy a Tisza-kormány a már megítélt támogatások összegét is csökkenti, ezzel több ezer családot hozva hátrányos helyzetbe.

Az Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz–KDNP az Otthoni Energiatároló Program feltételeinek utólagos módosítása miatt (Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto)

Az Otthoni Energiatároló Program miatt újabb jogi csata indul

A Fidesz–KDNP közleménye szerint a kormány a jelentkezési határidő lejárta után fél évvel az eredeti 2,5 millió forintról 1,8 millió forintra csökkentette a támogatás maximális összegét. A frakciószövetség hangsúlyozta, hogy

a változtatással 700 ezer forintot vesznek el attól a több ezer családtól, amelynek korábban már megítélték a magasabb összeget napelemes rendszerük korszerűsítésére.

A pályázati feltételek utólagos, egyoldalú módosítása miatt a Fidesz–KDNP utólagos normakontrollt kezdeményez az Alkotmánybíróságnál.

Felszólítjuk a Tisza-kormányt, hogy a megítélt támogatás utólagos elvonása helyett a pályázati keret növelésével segítsék, hogy minél több család tudja korszerű energiatároló rendszer segítségével csökkenteni a rezsiköltségét”

– áll a közleményben.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium szeptember 28-án jelentette be a program módosítását. A tárca azzal indokolta döntését, hogy az energiatárolók ára jelentősen csökkent, így a rendelkezésre álló keretből több pályázót támogathatnak. A még az előző kormány által elindított program eredeti keretösszege 105 milliárd forint volt, amelyből 42 ezer pályázó támogatását tervezték. A minisztérium szerint a módosításokkal már mintegy 57 ezer nyertes lehet.

Nem először fordul az Alkotmánybírósághoz a Fidesz–KDNP a Tisza-kormány intézkedései miatt

Ahogy korábban beszámoltunk róla, október elején három törvénymódosítás miatt is normakontrollt kezdeményeztek. Az indítványok az Otthon Start programot, az önkormányzati vezetők juttatásait, valamint a TEK és az Országgyűlési Őrség átalakítását érintették. Júliusban pedig Tuzson Bence jelentette be, hogy a Fidesz több mint százoldalas beadvánnyal fordul az Alkotmánybírósághoz, egyebek mellett a közmédia átalakítása és a vizsgálóbizottságok jogköreinek módosítása miatt.