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lakhatási támogatás

Óriási a felháborodás: elveszik az egymillió forintos otthontámogatást a közszolgálati dolgozóktól

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Év végével megszünteti a kormány a közszolgálati dolgozóknak járó, évi egymillió forintos otthontámogatást. A döntés sokakat érzékenyen érinthet, hiszen az idén már mintegy 186 ezren vették igénybe a juttatást. A kormány egy másik támogatási forma bevezetésén dolgozik, de a részletek egyelőre nem ismertek.
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lakhatási támogatásorbán viktorpósfai gábor

Mint arról korábban beszámoltunk: jelentős változás vár a közszolgálati dolgozókra: az év végével megszűnik az évi egymillió forintos otthontámogatás.

otthontámogatás
Megszűnik az évi egymillió forintos otthontámogatás: a Fideszen belül is bírálják a döntést
Fotó: Shutterstock

A támogatást Orbán Viktor tavaly júliusban, egy kormányülés szünetében jelentette be. A Portfolio becslése szerint idén eddig 186 ezren éltek a lehetőséggel, összesen bruttó 225 milliárd forint értékben. A jogosultak többsége a maximális összeget igényelte.

Másfajta otthontámogatáson dolgozik a kormány

Pósfai Gábor belügyminiszter az RTL Híradónak arról beszélt, hogy a jelenlegi támogatási formát jövőre már nem lehet igénybe venni. A tárcavezető szerint más típusú lakhatási segítségre van szükség, ennek végleges formáján azonban még dolgozik a kormány.

A bejelentés több közszolgálati dolgozó körében felháborodást váltott ki. A szakszervezet szerint a támogatás megszüntetése sokaknak komoly anyagi nehézséget okozhat, és a döntés előtt az érintettekkel is egyeztetni kellett volna. A szakszervezet elnöke, Boros Péterné a Híradónak így fogalmazott:

"Jelzik, hogy mekkora segítség volt, hogy ezt az egymillió forintot megkaphatták, és hogy ez mekkora gondot fog jelenteni."

Boros arra is felhívta a figyelmet, hogy a lakhatási támogatások mellett alapvető fontosságú lenne, hogy a dolgozók a fizetésükből is meg tudjanak élni.

"Komoly számításokra van szügség, hogy a közszolgálat végre átláthatóan bérezett legyen, kiszámítható legyen, és minőséget tudjon biztosítani" - tette hozzá.

A támogatás kivezetését fideszes politikusok is élesen bírálták. Egyelőre nem tudni, milyen feltételekkel és mekkora összegben érkezhet az új lakhatási támogatás.

 

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