Brutális körülményekről írnak az Országos Vérellátó Szolgálat kiszivárgott dolgozói levelében, a minisztérium reagált

Egy, az Indexhez eljuttatott dolgozói levélben átláthatatlan vezetői kinevezésekről és romló munkakörülményekről számoltak be az OVSZ munkatársai. Szerintük a tavaszi vezetőváltás óta kedvezőtlen folyamatok indultak el az Országos Vérellátó Szolgálatnál, amelyek a biztonságos működést is veszélyeztethetik. A lap megkeresésére az Egészségügyi Minisztérium egészen más képet festett: szakmai megújulásról, átvilágításról és a pazarlás megszüntetéséről írt.
Az OVSZ vezetőváltása után szólaltak meg a dolgozók
Az intézményt 2018 júniusától irányító Bayerné Matusovits Andrea májusban távozott a főigazgatói posztról. Előzőleg a sürgősségi vérszállítást végző Vérlovagok bírálták a vérellátás helyzetét, és a lemondását követelték. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta a lemondást, majd június 1-jétől Tordai Attilát bízta meg az intézmény vezetésével és működésének átvilágításával.
A levél szerzői politikai döntésnek tartják a korábbi főigazgató leváltását, az ezt követő kinevezéseket pedig átláthatatlannak nevezik. Állításuk szerint az új gazdasági vezető a főigazgató korábbi titkárnőjének hozzátartozója, több más vezető pedig a gazdasági igazgató régi ismerősei közül került ki, nyílt pályázat és átlátható kiválasztás nélkül.
A minisztérium szerint minden kinevezés jogszerű volt, és a szakmai alkalmasság alapján történt. Azt elismerték, hogy a gazdasági főigazgató-helyettes korábban már dolgozott együtt egyes új vezetőkkel, összeférhetetlenség azonban álláspontjuk szerint nem merült fel.
A tárca azt közölte: éppen az új vezetés talált személyi összefonódásokat és pazarló gazdálkodást. Az átvilágítás során szervezeti egységeket vontak össze, indokolatlannak tartott tanácsadói szerződéseket bontottak fel, és bérfeszültségeket rendeztek. A korábbi vezetéshez családi kapcsolatokkal kötődő munkavállalók munkaviszonyát is megszüntették, közös megegyezéssel vagy felmondással.
Szakemberek távozására panaszkodnak, a minisztérium vitatja a számokat
A dolgozói levél egyik legsúlyosabb állítása szerint a műszaki osztály munkatársainak mintegy 70 százaléka két hónap alatt távozott. A levélírók informatikusokat és műszeripari mérnököket említenek, akik a vérfeldolgozás technikai feltételeiért feleltek.
Azt is állítják, hogy pótlásukra mindössze egy ember érkezett, aki korábban konditermi recepciósként dolgozott, és az egyik vezető ismerőse.
A minisztérium mindkét állítást visszautasította. Tájékoztatásuk szerint a Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság létszáma június elején 29 fő volt, jelenleg pedig 25-en dolgoznak ott; a szükséges álláshelyeket ütemezetten töltik fel.
A levél szerzői további felmondásokra számítanak a gazdasági és logisztikai területen is. A tárca ezzel szemben azt írta, nincs tudomásuk tömeges távozási szándékról vagy elégedetlenségről, az üzemi tanáccsal pedig folyamatosan egyeztetnek.
A vérellátás biztonságáról is eltérően nyilatkoznak
A levélírók szerint a szakemberek és a megfelelő műszaki háttér hiánya a vérfeldolgozást, ezen keresztül pedig az egész betegellátást veszélyeztetheti. A minisztérium szerint nincs szükség azonnali beavatkozásra: a műszaki és informatikai feltételek megfelelőek, a vérkészítmény-ellátás teljesen zavartalan.
A dolgozók a véradók számának növelését és a munkatársak megtartását szolgáló intézkedéseket is hiányolják. A tárca válaszában iskolai tájékoztató programokat, felsőoktatási véradó versenyeket és munkahelyi véradásokat sorolt fel. A munkavállalók támogatására tanulmányi szerződéseket, mentorprogramot és a szakmai konferenciák költségeinek átvállalását említették.
Az ismertetett levél és a minisztériumi válasz így a kinevezésektől a létszámhelyzeten át az ellátás biztonságáig alapvető kérdésekben mond ellent egymásnak.