Brutális körülményekről írnak az Országos Vérellátó Szolgálat kiszivárgott dolgozói levelében, a minisztérium reagált

Egy, az Indexhez eljuttatott dolgozói levélben átláthatatlan vezetői kinevezésekről és romló munkakörülményekről számoltak be az OVSZ munkatársai. Szerintük a tavaszi vezetőváltás óta kedvezőtlen folyamatok indultak el az Országos Vérellátó Szolgálatnál, amelyek a biztonságos működést is veszélyeztethetik. A lap megkeresésére az Egészségügyi Minisztérium egészen más képet festett: szakmai megújulásról, átvilágításról és a pazarlás megszüntetéséről írt.

Az OVSZ működése miatt aggódnak a dolgozói levél szerzői, a minisztérium szerint a vérellátás zavartalan (Forrás: ovsz.hu)

Az OVSZ vezetőváltása után szólaltak meg a dolgozók

Az intézményt 2018 júniusától irányító Bayerné Matusovits Andrea májusban távozott a főigazgatói posztról. Előzőleg a sürgősségi vérszállítást végző Vérlovagok bírálták a vérellátás helyzetét, és a lemondását követelték. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta a lemondást, majd június 1-jétől Tordai Attilát bízta meg az intézmény vezetésével és működésének átvilágításával.

A levél szerzői politikai döntésnek tartják a korábbi főigazgató leváltását, az ezt követő kinevezéseket pedig átláthatatlannak nevezik. Állításuk szerint az új gazdasági vezető a főigazgató korábbi titkárnőjének hozzátartozója, több más vezető pedig a gazdasági igazgató régi ismerősei közül került ki, nyílt pályázat és átlátható kiválasztás nélkül.

A minisztérium szerint minden kinevezés jogszerű volt, és a szakmai alkalmasság alapján történt. Azt elismerték, hogy a gazdasági főigazgató-helyettes korábban már dolgozott együtt egyes új vezetőkkel, összeférhetetlenség azonban álláspontjuk szerint nem merült fel.

A tárca azt közölte: éppen az új vezetés talált személyi összefonódásokat és pazarló gazdálkodást. Az átvilágítás során szervezeti egységeket vontak össze, indokolatlannak tartott tanácsadói szerződéseket bontottak fel, és bérfeszültségeket rendeztek. A korábbi vezetéshez családi kapcsolatokkal kötődő munkavállalók munkaviszonyát is megszüntették, közös megegyezéssel vagy felmondással.

Szakemberek távozására panaszkodnak, a minisztérium vitatja a számokat

A dolgozói levél egyik legsúlyosabb állítása szerint a műszaki osztály munkatársainak mintegy 70 százaléka két hónap alatt távozott. A levélírók informatikusokat és műszeripari mérnököket említenek, akik a vérfeldolgozás technikai feltételeiért feleltek.

Azt is állítják, hogy pótlásukra mindössze egy ember érkezett, aki korábban konditermi recepciósként dolgozott, és az egyik vezető ismerőse.

A minisztérium mindkét állítást visszautasította. Tájékoztatásuk szerint a Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság létszáma június elején 29 fő volt, jelenleg pedig 25-en dolgoznak ott; a szükséges álláshelyeket ütemezetten töltik fel.