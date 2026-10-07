„Elvágom a nyakadat!” – videón, ahogy összecsapnak a palackvisszaváltók a pesti éjszakában

„Tíz évet ültem, elvágom a nyakadat!” – egyebek mellett ilyen fenyegetőzés is elhangzik azon a videón, amely a közösségi médiában terjed, és amin az látható, hogy egy V. kerületi élelmiszerbolt előtt hangos szóváltásba keverednek egymással az esti órákban a hatalmas zsákokkal érkező palackvisszaváltók, valamint a bolt személyzete.

Több ezren keresik a flakonokat a budapesti kukákban, rendszeres a konfliktus palackvisszaváltók között –Fotó: Czinege Melinda/Hajdú-Bihari Napló

Mint arról az Origo többször cikkezett, Budapesten a nyár óta rendszeresek a panaszok amiatt, hogy egyre többen jöttek rá, a palackok és flakonok visszaváltása jó pénzkeresési lehetőség, kevés energiabefektetéssel: a rendszer minden egyes visszaváltott, egyutas palack után 50 forintot fizet vissza, így kellő mennyiség összegyűjtésével akár egyetlen nap alatt is számottevő összeghez lehet jutni. Budapesten elkezdtek megjelenni azok, akik hatalmas zsákokkal és táskákkal járják az utcákat kukáról kukára, majd több száz palackkal megérkezve az automatákhoz akár több tízezer forinttal gazdagabban távoznak. A bevétel reményében vidékről is tömegek jönnek nap mint nap a fővárosba gyűjteni, bizonyos területeken pedig szinte kialakultak a rendszeresen bejárt útvonalak. Budapesten jóval nagyobb mennyiségű palack fordul meg nap mint nap, különösen a belvárosi, turisták által sűrűn látogatott részeken, így a palackvadászok számára a főváros valóságos aranybányává vált.

A palackvisszaváltók közé azok is beálltak, akik a pénzből drogot, jellemzően kristályt vesznek

Míg az elején csak köztisztasági problémát okoztak a palackgyűjtők, azóta eldurvult a helyzet, a flakonozásba beszálltak nem kevesen olyanok is, akik a nem az alacsony nyugdíjukat vagy fizetésüket egészítik így ki, hanem a napi kábítószeradagjukat szerzik be így – jellemzően a kristályt. Szakmai becslések szerint több ezer ilyen ember lehet Budapesten. A különböző kerületi Facebook-csoportokban ömlik a panasz a budapestiekből. Akadt olyan belvárosi polgármester, aki szerint az egész visszaváltási rendszert fel kellene függeszteni, ettől azonban egyelőre a kormány és a MoHu is elzárkózik.