A Tisza-kormány kifizette Pálinkás századost, New Yorkban kaphat munkát

New York-i állást kaphat Pálinkás Szilveszter százados, akit a választási kampányban hősként ünnepelt a Tisza. A Konfront értesülése szerint most pedig az ENSZ állandó magyar képviseletére kerülhet, ahol a már meglévő katonai képviselő mellé újabb álláshelyet hozhatnak létre számára – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán. A politikai elemző emlékezetetett, Pálinkás a kampány utolsó napjaiban került a figyelem középpontjába: április 2-án, tíz nappal a választás előtt közel kétórás interjút adott a Telexnek.
Pálinkás százados szerint a New York-i kiküldetéssel akarták őt megvenni
A Tisza Párt kampányát nyíltan támogató lapnak adott interjúban a századosi rendfokozatban szolgáló Pálinkás Szilveszter a honvédség morális mélypontjáról és tömeges leszerelési szándékról beszélt, Szalay-Bobrovniczky Kristóf szakmai alkalmasságát támadta. Azt mondta, szerinte a katonák 90 százaléka nem a Fideszre szavazna. De a miniszterelnök fiát is támadták, aki állítása szerint a katonák felének halálával számolt egy esetleges csádi misszió során.
Pálinkás április 7-én újabb interjúban pedig állította, hogy a honvédelmi miniszter különböző ajánlatokkal próbálta lebeszélni a nyilatkozatról. Ezek egyike éppen egy négyéves New York-i kiküldetés lett volna. Akkor ezt a hallgatása megvásárlására tett kísérletként mutatta be.
Két nappal a választás előtt már a Hősök terei Rendszerbontó Nagykoncert színpadán mondott beszédet Szabó Bence társaságában, egyenruhában. Arról beszélt, hogy talán utoljára viseli az egyenruháját, majd tisztelgett a közönségnek.
A Tisza a saját oldalán hősként mutatta be, Magyar Péter az állításaira építve támadta a kormányt. Radnai Márk is közös fotót készített vele: „A hősök tényleg köztünk járnak” – írta.
A kormányváltás után rögtön Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnök-helyettesi megbízást és soron kívüli előléptetést jelentett be számára, igaz sehol sincs nyoma, hogy mi az aktuális rendfokozata Pálinkásnak. Most pedig a jelek szerint New York-i állást is kap.
A minisztérium a kiküldetést nem erősítette meg, de nem is cáfolta: személyes adatokra hivatkozva nem közölt részleteket.
Pálinkás százados korábban a honvédség arca volt
Pálinkás három éve a Magyar Honvédség által indított egyéves toborzókampány nyitórendezvényén, a kampány egyik arcaként mutakozott be, mint y, az MH vitéz Bertalan Árpád 1. Különleges Műveleti Dandár főhadnagyi renfokozatban lévő katonája.
Pálinkás századostól az abszolút filmszínház sem áll messze
Pálinkás aktív részese volt néhány éve a terroristákra vadászó lövészek akciódús életéről szóló, hatrészes S.E.R.E.G. című sorozat elkészítésének is. Pálinkás vezette a színészek kiképzését, ő tervezte meg a filmben látható katonai műveleteket, segített a motívumkeresésben, sőt szereplőként is részt vett az alkotómunkában.