A Tisza-kormány kifizette Pálinkás századost, New Yorkban kaphat munkát

New York-i állást kaphat Pálinkás Szilveszter százados, akit a választási kampányban hősként ünnepelt a Tisza. A Konfront értesülése szerint most pedig az ENSZ állandó magyar képviseletére kerülhet, ahol a már meglévő katonai képviselő mellé újabb álláshelyet hozhatnak létre számára – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán. A politikai elemző emlékezetetett, Pálinkás a kampány utolsó napjaiban került a figyelem középpontjába: április 2-án, tíz nappal a választás előtt közel kétórás interjút adott a Telexnek.

Magyar Péter együtt fotózkodott az egyenruhában kampányoló Pálinkás Szilveszterrel

Fotó: Facebook

Pálinkás százados szerint a New York-i kiküldetéssel akarták őt megvenni

A Tisza Párt kampányát nyíltan támogató lapnak adott interjúban a századosi rendfokozatban szolgáló Pálinkás Szilveszter a honvédség morális mélypontjáról és tömeges leszerelési szándékról beszélt, Szalay-Bobrovniczky Kristóf szakmai alkalmasságát támadta. Azt mondta, szerinte a katonák 90 százaléka nem a Fideszre szavazna. De a miniszterelnök fiát is támadták, aki állítása szerint a katonák felének halálával számolt egy esetleges csádi misszió során.

Pálinkás április 7-én újabb interjúban pedig állította, hogy a honvédelmi miniszter különböző ajánlatokkal próbálta lebeszélni a nyilatkozatról. Ezek egyike éppen egy négyéves New York-i kiküldetés lett volna. Akkor ezt a hallgatása megvásárlására tett kísérletként mutatta be.

Két nappal a választás előtt már a Hősök terei Rendszerbontó Nagykoncert színpadán mondott beszédet Szabó Bence társaságában, egyenruhában. Arról beszélt, hogy talán utoljára viseli az egyenruháját, majd tisztelgett a közönségnek.

A Tisza a saját oldalán hősként mutatta be, Magyar Péter az állításaira építve támadta a kormányt. Radnai Márk is közös fotót készített vele: „A hősök tényleg köztünk járnak” – írta.

A kormányváltás után rögtön Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnök-helyettesi megbízást és soron kívüli előléptetést jelentett be számára, igaz sehol sincs nyoma, hogy mi az aktuális rendfokozata Pálinkásnak. Most pedig a jelek szerint New York-i állást is kap.